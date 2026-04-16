Crisis del transporte interurbano en Jujuy: advierten que "están en riesgo" 175 unidades por el conflicto

La crisis del sistema de transporte interurbano de Jujuy se profundiza. El presidente de la Cámara de Transporte Automotor de Pasajeros de la provincia, Guillermo Ruiz, advirtió que "están en riesgo unas 175 unidades" y hay otras 69 en evaluación. Hace algunos días, la Cámara de Transporte provincial emitió un comunicado donde alertó que más de 1.600 puestos laborales se encuentran en peligro.

Ruiz remarcó que el principal problema es el impacto del precio del combustible en la estructura de costos. “El costo por kilómetro es muy alto y muchas veces no alcanza ni siquiera para cubrir el combustible. Eso obliga a las empresas a ajustar servicios, reducir refuerzos y reorganizar horarios”, indicó.

El referente del sector del Transporte explicó que el impacto se siente especialmente por la competencia del transporte ilegal y de aplicaciones. “Ese es el segmento más afectado, porque pierde al pasajero que paga el boleto completo. La caída de la demanda viene desde el año pasado y se profundiza mes a mes”, señaló.

En ese contexto crítico, fue contundente al referirse a la estabilidad laboral: “Hoy no hay nada garantizado, ni en Jujuy ni en el país”, planteó. Si bien no se registraron despidos masivos, reconoció que las empresas comenzaron a aplicar medidas de ajuste. “En algunos casos, el personal que se jubila no se reemplaza. Las empresas buscan sostenerse como pueden en medio de esta crisis”, sostuvo.

En tanto, señaló que la situación también impacta en los usuarios. “El pasajero también está golpeado económicamente, le cuesta pagar el boleto. Todo esto genera un círculo difícil de sostener”, dijo en diálogo con FM Sol. A fines de enero, los usuarios del transporte urbano de la capital jujeña se encontraron con un nuevo aumento en el precio del boleto, en un contexto de subas generalizadas y pérdida del poder adquisitivo. Con esta nueva escala, el boleto mínimo pasó a costar $1.226,27 y la tarifa para los trayectos más largos alcanza los $1.951,81.

La situación en territorio jujeño se enmarca en un contexto nacional de desidia: las empresas de colectivos volvieron a alertar que habrá menor circulación de formaciones en las calles. Pese a que el gobierno de Javier Milei prometió pagar el próximo viernes un tercio de su deuda con las cámaras empresarias, se trata de un monto que no resuelve sus problemas económicos y financieros.

De esta manera, Ruiz insistió en la necesidad de medidas urgentes por parte del Estado para evitar un colapso del sistema. “Es fundamental que se prorrogue la emergencia del transporte o se implementen nuevas herramientas que permitan sostener el servicio. Sin una respuesta rápida, el sistema se va a ver muy afectado”, advirtió.

Mecánicos y choferes fueron despedidos tras reclamar por su sueldo

La Cámara de Transporte denunció la cesantía de 7 trabajadores de la empresa Santa Ana por protestar el pago de sueldos conforme a la escala correspondiente. Los empleados acusaron que la compañía los despidió el 31 de marzo, un día después de amenazarlos que quedarían en la calle si no retiraban la demanda judicial por las diferencias salariales.

Uno de los voceros de los trabajadores dijo que nunca "recibieron elementos de seguridad" para trabajar, tuvieron vacaciones mal pagas y que se los obligaba a pagar por repuestos rotos o si falla la instalación. Según detalló el medio Jujuy Al Momento, los empleados sostienen que no desean ser reincorporados debido a la prepotencia de la gerencia y solo exigen el pago de lo adeudado. En medio del conflicto, apuntaron contra la UTA local por no brindar su apoyo en este momento y señalaron que se registró una situación similar el año pasado con otro grupo de choferes cesanteados.

Mientras varias familias quedaron a la deriva por la decisión empresarial, Ruíz reafirmó que las compañías comenzaron con la reducción de servicios, suprimen horarios y ponen en riesgo la continuidad de algunas líneas debido a la imposibilidad de cubrir erogaciones disparadas.