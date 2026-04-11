Ante otro posible paro, el Gobierno citó de nuevo a las empresas de colectivos

En medio del conflicto por la reducción de la frecuencia de los colectivos en el AMBA y la frustrada reunión entre las cámaras empresarias y el Gobierno Nacional, la Secretaría de Transporte volvió a citar a una reunión a las principales compañías para intentar que la crisis no siga escalando. Las empresas reclaman pagos atrasados de Nación y advierten que el aumento del combustible agrava la situación.

La nueva reunión será el próximo martes 14 de abril y fue fijada por la Secretaría de Transporte, a cargo de Fernando Herrmann, según pudo confirmar El Destape. Al igual que el anterior encuentro, asistirán representantes de las cinco cámaras del sector: AAETA, CEUTUPBA, CETUBA, CTPBA y CEAP.

Esta nueva convocatoria se da apenas dos días después de otro similar en el que las partes no llegaron a ningún acuerdo. Las cámaras del sector le alertaron al Gobierno que la falta de pagos por parte del Estado y el aumento sostenido de los costos operativos dificulta la normal prestación de los servicios.

"Ayer pagaron una plata, que era un adelanto del mes de abril, pero nos deben remantes de diciembre y febrero", indicó a El Destape 1070 el presidente de la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP), Daniel Tenisi, luego de la reunión.

Tenisi explicó que desde el ejecutivo ofrecieron pagar "la deuda con bonos", pero que con eso no es posible costear el gasoil. Además, el empresario remarcó que el Gobierno le debe "70 mil millones de pesos a las líneas nacionales" y que "el subsidio mensual para el AMBA para las líneas nacionales son 110 mil millones". Desde que comenzó abril, las empresas redujeron hasta el 30% de sus frecuencias de colectivos debido a los aumentos del combustible.

El paro de choferes en el AMBA

La crisis en el transporte llegó a su punto máximo cuando la Unión de Tranviarios Automotor (UTA) realizó este jueves un paro y retención de tareas en un nutrido grupo de colectivos que circulan en el AMBA. La medida de fuerza se llevó adelante porque el enfriamiento de las transferencias de los subsidios del Gobierno a las empresas pone en tensión el pago de los salarios de los chofres.

"Los empresarios bajaron la frecuencia de los servicios, generaron un gran malestar en los usuarios y violencia hacia nuestros representados, manifestando que no les ingresaron los subsidios nacionales ni provinciales. Nosotros queremos cobrar los sueldos y defenderemos los puestos de trabajo", indicó la UTA en un comunicado. Hasta el momento, no hay nueva medida de fuerza anunciada para el próximo lunes, aunque la situación puede modificarse con el correr de las horas.