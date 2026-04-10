Paro de colectivos en el AMBA: qué pasará el lunes 13 de abril con el transporte

Paro de colectivos: qué pasará el lunes con el transporte. Foto: X

El jueves 9 de abril la Unión Tranviarios Automotor (UTA) llevó adelante una medida de fuerza en reclamo salarial al Gobierno Nacional. El paro de colectivos se da en un contexto de crisis del sistema de transporte público, es por ello que, en la reunión mantenida al mediodía del jueves, la Secretaría de Transporte y las cámaras de empresarios del transporte automotor acordaron "una reestructuración integral del sistema".

Cómo continúa el conflicto: qué sucederá el lunes 13 de abril con los colectivos

Por el momento, no hay medida de fuerza anunciada por parte de la UTA para este lunes 13 de abril. Sin embargo, la situación puede llegar a modificarse tanto para este día como los siguientes, dado que el conflicto sigue vigente. Recordemos que, durante la jornada del jueves numerosas líneas del AMBA funcionaron con una frecuencia reducida.

Qué sucederá el lunes con los colectivos en el AMBA. Foto: X

En este sentido, en diálogo con radio El Destape AM 1070, Daniel Tenisi, presidente de la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP), cuestionó la oferta realizada por el Gobierno nacional a las empresas de colectivo: "Ayer pagaron una plata, que un adelanto del mes de abril, pero nos deben remantes de diciembre y febrero", indicó el viernes, y explicó que desde el ejecutivo ofrecieron pagar "la deuda con bonos", pero que con eso no es posible costear el gasoil.

En lo que respecta a la deuda, Tenisi aseguró que el Gobierno le debe "70 mil millones de pesos a las líneas nacionales" y que "el subsidio mensual para el AMBA para las líneas nacionales son 110 mil millones". Siguiendo esta lógica, el representante de las empresas de colectivos sostuvo: "Hoy el boleto, con este nuevo precio del gasoil, debería valer 2 mil pesos".

Es por eso que las negociaciones no llegaron a su fin, sino que "volvieron a convocar para el martes", comentó Tenisi, quien, sin embargo, declaró: "Pero es muy difícil la situación". En lo que respecta a la medida de fuerza en sí, el presidente de la CEAP sostuvo que no se trató de un "capricho", en cambio, deseaban "tener todo el servicio en la calle, pero lamentablemente los costos no dan". Y fue determinante al declarar que: "El Gobierno no hace nada para que haya un mejor servicio porque no pone el dinero y nos pide a nosotros que hagamos todo, inclusive a costa de perder dinero". Será cuestión de ver cómo avanzan las negociaciones para saber si habrá o no nuevas medidas de fuerza.