La cámara de empresas de colectivos cruzaron al Gobierno: "No hacen nada"

“El Gobierno no hace nada para que haya un mejor servicio ”, afirmó Daniel Tenisi, presidente de la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP), que cuestionó la oferta realizada por el Gobierno nacional a las empresas de colectivo, algunas de las cuales fueron hoy al paro, por la falta de subsidios adeudados.

“Ayer pagaron una plata, que un adelanto del mes de abril, pero nos deben remantes de diciembre y febrero”, explicó Tenisi en una entrevista con El Destape 1070. Según reveló, el Gobierno ofreció pagarles "la deuda con bonos, pero no podemos pagar el gasoil con eso".

El representante de las empresas sostuvo que les deben “70 mil millones de pesos a las líneas nacionales” y el “el subsidio mensual para el AMBA para las líneas nacionales son 110 mil millones”, por lo que calculó: “Hoy el boleto, con este nuevo precio del gasoil, el boleto debería valer 2 mil pesos”.

Tenisi señaló que los “volvieron a convocar para el martes, pero es muy difícil la situación”, ya que “las empresas se están quedando sin caja”. También sostuvo que el Gobierno les ofrece una "restructuración" y que cuando preguntan qué es, le dicen que "la semana que viene lo veremos”. También sostuvo que les dicen "que no hay plata para pagar lo que nos deben”.

Sobre la baja de frecuencia de los colectivos, explicó que “no fue caprichoso" sino que querían "tener todo el servicio en la calle, pero lamentablemente los costos no dan”. “Teníamos problemas, pero la veníamos llevando, pero cuando el combustible sube su precio ahí se nos aparece el problema", se quejó.

También negó que hayan habido "lineas paradas" por el paro de hoy. De todos modos, adelantó que "para mañana el servicio va a estar mejor”, aunque advirtió “no esperen que el servicio sea al 100%”. Ante esta situación, subrayó: “Nosotros sí le reclamamos la responsabilidad al Estado”.

“El Gobierno no hace nada para que haya un mejor servicio porque no pone el dinero y nos pide a nosotros que hagamos todo, inclusive a costa de perder dinero”, se quejó el representante de las empresas de transporte, que reveló que están circulando con “vehículos de ocho años en promedio, cuando tendría que ser de cinco”.