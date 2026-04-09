Paro de colectivos: de qué depende que se levante hoy la medida de fuerza de la UTA

Mientras millones de porteños y bonaerenses sufren por las cancelaciones de servicios y baja de frecuencias de los colectivos en el AMBA, las cámaras esperan que el Gobierno les gire los subsidios adeudados como condición mínima para poder abonar los salarios adeudados. En tanto, en la UTA muestran optimismo y consideran que en las próximas horas se normalizará el pago salarial.

Luego de tres días de tensión por la reducción de las frecuencias, este jueves a media mañana los empresarios del sector se reunían con el secretario de Transporte, Fernando Herrmann, para buscar una solución a la retención de tareas lanzada por la UTA a partir de la medianoche de hoy.

Fuentes de las cámaras transportistas señalaron a El Destape, en la previa del encuentro que tendrá lugar en el Palacio de Hacienda, que su expectativa es que la Secretaría de Transporte "al menos nos cancele la deuda en subsidios". De ese modo, agregaron, alcanzaría "en lo inmediato" para que las empresas que todavía adeudan los salarios de marzo puedan pagarlos y levantar la medida de fuerza.

En tanto, la UTA era optimista acerca de la posibilidad de que la medida se levantara con relativa celeridad. "La mayoría de las empresas ya pagaron, y hay algunas pocas que seguro pagan hoy", señalaron desde el sindicato a este medio.

Se trata de la única opción posible para que el servicio se normalice, ya que esta vez no es viable que la Secretaría de Trabajo dicte una conciliación obligatoria. Al respecto, en la cartera que dirige Julio Cordero explicaron que "para dictar conciliación obligatoria, la UTA tendría que haber denunciado en la Secretaría a las empresas que no pagaron los sueldos", algo que hasta ahora no ocurrió.

En ese sentido, vale aclarar que, técnicamente, la medida de fuerza que tomó la UTA es una "retención de tareas", según anunció en el comunicado de ayer, y no un paro abierto. Esto significa que los choferes teóricamente se encuentran presentes en su lugar de trabajo y pueden volver a arrancar el servicio durante la jornada en caso de que se les giren los salarios adeudados.

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