Un hombre destrozó a Milei en pleno móvil de A24 y dejó mudos a todos: "El problema"

Un hombre destrozó a Milei en pleno móvil de A24

Durante una masiva movilización contra la polémica reforma a la ley de glaciares, el canal de noticias A24 desplegó un móvil para mostrar la situación del tránsito en la zona del Congreso. Sin embargo, en medio del supuesto malestar general por las demoras, la consulta a un automovilista varado derivó en una respuesta completamente inesperada para los integrantes del canal.

El episodio ocurrió cuando el cronista abordó a los distintos conductores para medir el termómetro social frente al gigantesco embotellamiento. Con el micrófono abierto, el notero apuntó a la clásica impaciencia al volante para buscar una reacción negativa. "¿Cuánto hace que estás?", interrogó al ciudadano. Lejos de lanzar una feroz queja por los minutos perdidos, el protagonista del móvil expuso su firme postura política.

"Hace pocos minutos, pero el problema de fondo en la Argentina es que están entregando el agua hoy. No si nos demoramos unos minutitos más o unos minutitos menos", sentenció el vecino desde el interior de su vehículo.

Manifestantes fueron al Congreso contra la reforma a la ley de glaciares.

La reacción en el estudio

Desde el piso del canal, el periodista Pablo Rossi siguió de cerca toda la escena y no pudo ocultar su enorme sorpresa ante las reflexivas palabras del entrevistado. Acostumbrado a la furia constante de los automovilistas por los embotellamientos diarios, el conductor de televisión valoró la particularidad de este momento. "Bien, ahí un manifestante en auto, está muy bien. Brillante", concluyó el periodista desde el estudio.