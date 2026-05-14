Atlético de Madrid vs Girona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 37 de la Liga

Girona y Atlético de Madrid se enfrentarán en el Metropolitano el próximo domingo 17 de mayo desde las 14:00 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 37 de la Liga.

Así llegan Atlético de Madrid y Girona

El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en en la fecha pasada.

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Últimos resultados de Atlético de Madrid en partidos de la Liga

Atlético de Madrid venció por 2-1 a Osasuna. Después de caer en 2 oportunidades y ganar 2, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 7 goles y ha podido vencer el arco rival 9 veces.

Últimos resultados de Girona en partidos de la Liga

Girona igualó - ante Real Sociedad en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna empate y derrotas: 1 y 3 respectivamente. En ellos, tuvo 4 goles a favor y le han convertido 7 en contra.

En sus últimos 5 enfrentamientos en este campeonato, hubo victorias para cada lado: 4 para el anfitrión y 1 para el visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 21 de diciembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Atlético de Madrid se llevó la victoria por 0 a 3.

El dueño de casa se encuentra en el cuarto puesto y tiene 66 puntos (20 PG - 6 PE - 10 PP), mientras que la visita sumó 39 unidades y está en el décimo noveno lugar en el torneo (9 PG - 12 PE - 14 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 91 36 30 1 5 59 2 Real Madrid 77 35 24 5 6 37 3 Villarreal 69 36 21 6 9 24 4 Atlético de Madrid 66 36 20 6 10 21 19 Girona 39 35 9 12 14 -15

Fecha y rival de Atlético de Madrid en el próximo partido de la Liga

Fecha 38: vs Villarreal: 24 de mayo - 16:00 (hora Argentina)

Fecha y rival de Girona en el próximo partido de la Liga

Fecha 37: vs Atlético de Madrid: 17 de mayo - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 38: vs Elche: 23 de mayo - 16:00 (hora Argentina)

Horario Atlético de Madrid y Girona, según país