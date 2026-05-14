Atlético de Madrid vs Girona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 37 de la Liga

Girona y Atlético de Madrid se enfrentarán en el Metropolitano el próximo domingo 17 de mayo desde las 14:00 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 37 de la Liga.
Así llegan Atlético de Madrid y Girona
El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en en la fecha pasada.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
Últimos resultados de Atlético de Madrid en partidos de la Liga
Atlético de Madrid venció por 2-1 a Osasuna. Después de caer en 2 oportunidades y ganar 2, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 7 goles y ha podido vencer el arco rival 9 veces.
Últimos resultados de Girona en partidos de la Liga
Girona igualó - ante Real Sociedad en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna empate y derrotas: 1 y 3 respectivamente. En ellos, tuvo 4 goles a favor y le han convertido 7 en contra.
En sus últimos 5 enfrentamientos en este campeonato, hubo victorias para cada lado: 4 para el anfitrión y 1 para el visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 21 de diciembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Atlético de Madrid se llevó la victoria por 0 a 3.
El dueño de casa se encuentra en el cuarto puesto y tiene 66 puntos (20 PG - 6 PE - 10 PP), mientras que la visita sumó 39 unidades y está en el décimo noveno lugar en el torneo (9 PG - 12 PE - 14 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|91
|36
|30
|1
|5
|59
|2
|Real Madrid
|77
|35
|24
|5
|6
|37
|3
|Villarreal
|69
|36
|21
|6
|9
|24
|4
|Atlético de Madrid
|66
|36
|20
|6
|10
|21
|19
|Girona
|39
|35
|9
|12
|14
|-15
Fecha y rival de Atlético de Madrid en el próximo partido de la Liga
- Fecha 38: vs Villarreal: 24 de mayo - 16:00 (hora Argentina)
Fecha y rival de Girona en el próximo partido de la Liga
- Fecha 37: vs Atlético de Madrid: 17 de mayo - 14:00 (hora Argentina)
- Fecha 38: vs Elche: 23 de mayo - 16:00 (hora Argentina)
Horario Atlético de Madrid y Girona, según país
- Argentina: 14:00 horas
- Colombia y Perú: 12:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 13:00 horas