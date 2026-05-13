Ayuda Escolar mayo 2026: cuándo se cobra y cuál es el monto

Cuánto cobran los estudiantes de ANSES

La Ayuda Escolar Anual que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa vigente en mayo para las familias que todavía no presentaron el certificado de escolaridad de sus hijos o que se encuentran esperando la acreditación del beneficio. El monto fue confirmado por el Gobierno nacional a comienzos de año y alcanza a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de asignaciones familiares.

La prestación funciona como un refuerzo económico destinado a acompañar el inicio del ciclo lectivo y se paga una vez por año por cada hijo en edad escolar que cumpla con los requisitos establecidos por ANSES.

De cuánto es la Ayuda Escolar en mayo de 2026

Durante 2026, la Ayuda Escolar Anual quedó fijada en $85.000 por hijo. El valor fue oficializado en febrero y comenzó a pagarse desde marzo a quienes ya habían presentado el certificado escolar correspondiente.

El beneficio alcanza a niños y adolescentes desde los 45 días de vida y hasta los 18 años que asistan a establecimientos educativos incorporados a la enseñanza oficial, ya sea en nivel inicial, primario o secundario. Además, también pueden acceder quienes realizan actividades de rehabilitación o concurren a establecimientos de educación especial.

Cuándo se cobra la Ayuda Escolar en mayo

En mayo continúan los pagos para quienes hayan presentado el certificado escolar recientemente. Según ANSES, el dinero se acredita dentro de los 60 días posteriores a la carga y validación de la documentación en la plataforma Mi ANSES.

Por ese motivo, muchas familias que completaron el trámite durante abril o mayo cobrarán el beneficio en las próximas semanas. ANSES recordó además que todavía hay tiempo hasta el 31 de diciembre de 2026 para presentar el certificado escolar correspondiente al ciclo lectivo actual.

Quiénes pueden cobrar la Ayuda Escolar

La Ayuda Escolar Anual está dirigida a:

Titulares de Asignación Universal por Hijo (AUH)

Beneficiarios de asignaciones familiares del sistema SUAF

Familias con hijos escolarizados entre 45 días y 18 años

Personas con hijos con discapacidad, sin límite de edad en determinados casos

Uno de los requisitos principales es acreditar la escolaridad mediante la presentación del certificado correspondiente.

Ayuda escolar ANSES

Cuál es el límite de ingresos para acceder

ANSES también estableció topes de ingresos para poder acceder al beneficio.

Actualmente:

El Ingreso del Grupo Familiar (IGF) no debe superar los $5.603.102 brutos.

Ninguno de los padres puede percibir ingresos individuales superiores a $2.801.551.

Si alguno de esos límites es superado, el grupo familiar queda excluido del cobro de asignaciones familiares y, por lo tanto, de la Ayuda Escolar.

Cómo presentar el certificado escolar

El trámite se realiza de manera digital a través de Mi ANSES y consta de cuatro pasos:

1. Ingresar a Mi ANSES

Se debe entrar con CUIL y Clave de la Seguridad Social a la sección:

“Hijos” > “Presentar un Certificado Escolar”.

2. Generar el formulario

El sistema permite descargar el certificado correspondiente a cada hijo.

3. Completar y firmar el documento

El formulario debe ser firmado por el establecimiento educativo, maestro particular o institución de rehabilitación.

ANSES recomienda verificar que:

El certificado corresponda al ciclo lectivo vigente.

Los datos estén completos y legibles.

No existan tachaduras ni enmiendas.

4. Subir el certificado

Luego se debe cargar una foto clara del documento firmado desde el celular o computadora en Mi ANSES. Una vez validada la información, el organismo realiza el pago dentro de los siguientes 60 días.