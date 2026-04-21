Ayuda Escolar ANSES: así podés cobrar los $85.000 en abril antes de que venza el plazo

La Ayuda Escolar es un pago único de $85.000 por hijo en edad escolar.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) habilitó el trámite para cobrar la Ayuda Escolar de $85.000 en abril. El beneficio es para titulares de AUH y SUAF que no lo recibieron automáticamente. A continuación, todos los detalles.

Quiénes pueden cobrar la Ayuda Escolar

La Ayuda Escolar Anual es un pago único de $85.000 por cada hijo en edad escolar. Está pensada para aliviar los gastos de útiles, uniformes y otros insumos al inicio del ciclo lectivo. El beneficio alcanza a niños y adolescentes desde los 45 días hasta los 17 años inclusive que asistan a nivel inicial, primario o secundario.

En el caso de hijos con discapacidad, no hay límite de edad. Siempre que se acredite la escolarización vigente, el beneficio se paga igual.

Pueden cobrarla:

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH)

Trabajadores alcanzados por el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF)

Por qué algunos no cobran automáticamente

Cada año, ANSES realiza el pago automático de la Ayuda Escolar a aquellos beneficiarios que ya presentaron el certificado en períodos anteriores y tienen los datos actualizados en el sistema.

El trámite se hace online en Mi ANSES con el certificado de escolaridad. Pero si el organismo no tiene registrada la información escolar del menor, el pago no se realiza automáticamente. En esos casos, hay que gestionarlo de forma manual.

Si no cobraste automáticamente, todavía estás a tiempo de gestionarlo en abril. ANSES habilitó un mecanismo 100% digital para destrabar el cobro.

El trámite se hace online en Mi ANSES con el certificado de escolaridad.

Paso a paso para hacer el trámite

1. Ingresá a Mi ANSES

Entrá con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social desde la web o la app.

2. Andá a la sección "Hijos"

Buscá la opción "Presentar Certificado Escolar" o "Ayuda Escolar".

3. Descargá el formulario

Generá el Formulario PS 2.68 (certificado de escolaridad). Imprimilo.

4. Hacelo firmar por la escuela

Llevá el formulario a la institución educativa. Tiene que estar completo y firmado por las autoridades escolares.

5. Subí el certificado a Mi ANSES

Sacale una foto clara al formulario (con las cuatro esquinas visibles) y subila en la sección correspondiente.

6. Esperá la validación

Una vez que ANSES valida la información, el dinero se deposita en la misma cuenta donde cobrás la asignación mensual. El plazo puede ser de hasta 60 días.

Fechas y plazos

El trámite ya está habilitado. No hay una fecha de cierre exacta, pero los especialistas recomiendan hacerlo cuanto antes. El certificado de escolaridad debe corresponder al ciclo lectivo actual.

Si dejás el trámite para fin de año, el pago puede demorar más. ANSES procesa las solicitudes por orden de llegada.

Cuánto cobra una familia con AUH

En abril 2026, la AUH por hijo es de $136.666 (pero se cobra el 80% mensual, $109.333). Si a eso le sumás la Ayuda Escolar de $85.000, el ingreso total por hijo en edad escolar supera los $194.000 en el mes en que se cobra el extra. En el caso del SUAF, el monto base depende del ingreso familiar, pero el extra de $85.000 es fijo para todos los que cumplen los requisitos.