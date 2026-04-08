Tomás Etcheverry ganó y Francisco Cerúndolo decepcionó en el Masters 1000 de Montecarlo

Etcheverry ganó y Cerúndolo perdió en el Masters 1000 de Montecarlo 2026.

Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry tuvieron resultados muy dispares. Mientras que el primero perdió y fue eliminado del Masters 1000 de Montecarlo 2026, el segundo dio vuelta el resultado y ganó. Inicialmente fue el turno de "Fran", 19° en el ranking mundial de la ATP actualmente, que cayó sin atenuantes de manera sorpresiva frente al checo Tomáš Macháč (53°) por 7-6 (2) y 6-3 sobre el polvo de ladrillo europeo. El argentino estuvo muy lejos de su mejor nivel y fue derrotado claramente, a pesar de que en la previa era el candidato a llevarse la victoria.

Por su parte, "Tomi" (30°) sucumbía ante el francés Térence Atmane (45°) por 6-3, pero luego dominó por 6-3 y 6-2. De esta manera, el tenis argentino todavía tiene a un representante en singles en los octavos de final del certamen. Sin el cuadro femenino en esta edición, las esperanzas de los compatriotas también yacen en el dobles.

¿Cuándo juega Etcheverry vs. Alcaraz en el Masters 1000 de Montecarlo 2026?

Ahora, Etcheverry jugará contra el número 1 del mundo, el español Carlos Alcaraz, el jueves 9 de abril no antes de las 8.30 horas de Argentina por ESPN y Disney+.

Los otros argentinos que quedan en Montecarlo

Ya sin más actividad en la especialidad individual masculina, solamente quedan Horacio Zeballos y Guido Andreozzi en el dobles. El marplatense de casi 41 años aparece como el máximo favorito al título en la dupla histórica y consagrada con el español Marcel Granollers. Por su parte, Andreozzi es el octavo favorito junto al francés Manuel Guinard.

Lo curioso es que Zeballos y Granollers se enfrentarán a Andreozzi y Guinard el viernes 10 de abril, en un horario a definir por la organización de la competencia todavía. De esta forma, "Cebolla" y Guido aseguran la participación de un argentino en las semifinales.

Los 10 tenistas argentinos en el top 100 del ranking mundial de la ATP

Francisco Cerúndolo, 19°.

Tomás Etcheverry, 30°.

Mariano Navone, 42°.

Román Burruchaga, 62°.

Camilo Ugo Carabelli, 63°.

Sebastián Báez, 65°.

Juan Manuel Cerúndolo, 71°.

Thiago Tirante, 72°.

Marco Trungelliti, 76°.

Francisco Comesaña, 99°.

Etcheverry ganó y está en los octavos de final del Masters 1000 de Montecarlo.

El legado de la Legión Argentina

Para encontrar un antecedente similar hay que remontarse a la época dorada de la denominada “Legión Argentina”. En 2007, el país llegó a contar con 14 jugadores dentro del Top 100, con los siguientes jugadores: Guillermo Cañas (17°), Juan Ignacio Chela (20°), David Nalbandian (25°), Agustín Calleri (29°), Juan Mónaco (32°), José Acasuso (49°), Juan Martín del Potro (56°), Sergio Roitman (71°), Mariano Zabaleta (83°), Diego Hartfield (88°), Martín Vassallo Argüello (89°), Carlos Berlocq (92°), Gastón Gaudio (99°) y Juan Pablo Guzmán (100°).

Ese período marcó una era dorada que parecía difícil de repetir. Sin embargo, este nuevo logro demuestra que el tenis argentino vuelve a estar en una senda de crecimiento sostenido.