Tomás Etcheverry eliminó al ex 3 del mundo y Báez no logró la hazaña ante Alcaraz

Ganó Etcheverry y avanza en el Masters 1000 de Montecarlo.

Tomás Etcheverry (30°) logró un triunfazo en el Masters 1000 de Montecarlo 2026 y derrotó a Grigor Dimitrov, ex número 3 del ranking de la ATP, por los 16avos de final. El gigante platense de 26 años y 1.96 metro se impuso al búlgaro, actualmente 93°, por 6-4, 2-6 y 6-3 y avanzó a los octavos sobre el polvo de ladrillo. Su próximo rival será el francés Térence Atmane (45°), quien venció al estadounidense Ethan Quinn (54°). El siguiente compromiso para el bonaerense será el miércoles 8 de abril, aunque la organización deberá definir el horario todavía.

Sin embargo, el tenis argentino también tuvo su sinsabor durante la jornada matutina del martes 7 de abril, ya que Sebastián Báez (65°) no pudo lograr la hazaña frente al número 1 del planeta, Carlos Alcaraz. El astro español se impuso claramente en la misma instancia por 6-1 y 6-3. "Charly" fue superior en todo momento y no le dio chances a "Seba". Cabe destacar que no hay cuadro femenino en esta edición del certamen europeo.

Además, ayer fue eliminado Francisco Comesaña (99°) por el italiano Favio Cobolli (16°) por 7-5, 2-6 y 6-3 en los 32avos. También sucumbió su compatriota Juan Manuel Cerúndolo (71°) contra el polaco Valentín Vacherot (23°) en 32avos por 5-7, 6-2 y 6-1. En el dobles, quedaron en el camino Máximo "Machi" González y Andrés Molteni ante Romain Arneodo (Polonia) y Pierre-Hugues Herbert (Francia) por 7-6 (6), 3-6 y 10-5 en 16avos.

Los tenistas argentinos que siguen en el Masters 1000 de Montecarlo 2026

Singles:

Francisco Cerúndolo (19°) vs. Tomáš Macháč (Chequia, 55°) | Miércoles 8 de abril, en horario a definir | 16avos de final.

(19°) vs. Tomáš Macháč (Chequia, 55°) | Miércoles 8 de abril, en horario a definir | 16avos de final. Tomás Etcheverry (30°) vs. Térence Atmane (Francia, 45°) | Miércoles 8 de abril, en horario a definir | 16avos de final.

Dobles:

Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry vs. Michael Venus (Nueva Zelanda) y Yuki Bhambri (India) | 16avos de final | Cancelado.

vs. Michael Venus (Nueva Zelanda) y Yuki Bhambri (India) | 16avos de final | Cancelado. Horacio Zeballos y Marcel Granollers (España) vs. Marcelo Melo (Brasil) y Alexander Zverev (Alemania) | Martes 7 de abril, no antes de las 10.10 horas de Argentina | Octavos de final.

y Marcel Granollers (España) vs. Marcelo Melo (Brasil) y Alexander Zverev (Alemania) | Martes 7 de abril, no antes de las 10.10 horas de Argentina | Octavos de final. Guido Andreozzi y Manuel Guinard (Francia) vs. Stéfanos y Pavlos Tsitsipas (ambos de Grecia y hermanos) | Martes 7 de abril, no antes de las 10.55 | 16avos de final.

Báez no pudo meter el batacazo contra Alcaraz.

Argentina tiene 10 jugadores en el top 100 del ranking tras 17 años