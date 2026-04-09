Tenía 82 años: dolor por la muerte de un querido periodista.

El periodismo lamenta una inmensa pérdida. Mitchell Fink, el icónico cronista de espectáculos de la revista People y el diario New York Daily News, murió este martes en la ciudad de West Palm Beach, Florida, a los 82 años.

Su círculo íntimo confirmó la triste noticia a los medios de comunicación para despedir al querido escritor. El carismático comunicador forjó una fama indiscutida gracias a su agenda de contactos, con fuentes exclusivas y de primer nivel en Nueva York, Washington y la industria de Hollywood. A lo largo de su carrera, el reportero aportó su enorme talento en la cadena CNN.

Su trayectoria

El camino profesional de Fink transitó por diversas etapas de enorme popularidad. Tras su graduación universitaria, el periodista asumió el rol de editor musical y luego saltó a la cobertura de noticias duras en el Los Angeles Herald Examiner. En 1989, su histórico desembarco en la revista People marcó un antes y un después en la farándula con la creación de la exitosa sección "Insider". Tiempo después, el cronista dominó la escena mediática neoyorquina con una columna diaria.

Además de su trabajo en las redacciones, el autor conquistó a los lectores con libros de enorme trascendencia. Su obra sobre el 11 de septiembre, escrita junto a su esposa Lois Mathias, alcanzó el prestigioso estatus de best-seller y batió récords de ventas.

Tenía 82 años: dolor por la muerte de un querido periodista.

Su trabajo literario también relató los últimos días de celebridades fallecidas, los secretos de Frank Sinatra y la vida del diseñador Steve Madden.