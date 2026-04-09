Inglaterra se enfrentará a Nueva Zelanda y Costa Rica en partidos de preparación antes del Mundial

Inglaterra se enfrentará a Nueva Zelanda y a Costa Rica en Tampa y Orlando en sus últimos partidos de preparación antes de la Copa del Mundo de este verano boreal, según informó este jueves la Federación Inglesa de Fútbol.
Nueva Zelanda, que participa en su primer Mundial desde 2010, se enfrentará a Inglaterra el 6 de junio, antes de que el equipo de Thomas Tuchel se mida a Costa Rica, que alcanzó los cuartos de final en 2014, cuatro días después.
"Ambos encuentros serán una parte clave de la concentración de preparación de Inglaterra en el sur de Florida antes de trasladarse a la base del equipo en Kansas City, Misuri, durante el torneo", afirmó la FA en un comunicado.
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Inglaterra, que llegó a cuartos de final en la edición anterior, comenzará su andadura en el Grupo L contra Croacia el 17 de junio.
Con información de Reuters