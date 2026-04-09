Tensión en otra escuela de Santa Fe: un alumno llevó un cuchillo y generó conmoción

Un nuevo episodio de violencia escolar ocurrió en un colegio de Santo Tomé, otra vez en la provincia de Santa Fe, y logró conmover a toda la comunidad educativa. Durante la mañana de este miércoles, en la Escuela San Martín, notaron que un alumno llevaba un arma blanca y los directivos activaron de inmediato el protocolo preventivo pautado para este tipo de casos, que cada vez son más regulares.

La intervención rápida de las autoridades escolares, junto a las fuerzas de seguridad y los familiares, evitó que esta situación escalara y solo derivó en la apertura de una investigación para determinar en qué circunstancias se dieron los hechos.

Temor por un nuevo caso de violencia escolar en Santa Fe

Según la investigación, el episodio comenzó poco después de las 8 de la mañana, cuando un alumno advirtió ante las autoridades de la escuela que uno de sus compañeros llevaba un objeto sospechoso en la mochila.

La dirección convocó al menor y mantuvo una conversación con él. Tras el diálogo con las autoridades, el alumno de 11 años entregó una cuchilla tipo carnicero.

Este procedimiento se realizó frente a las autoridades de la escuela, quienes luego se comunicaron con la madre del alumno para que acudiera al establecimiento. Además, se dio aviso al 911 y se presentaron efectivos del Comando Radioeléctrico de Santo Tomé en la institución.

Según información oficial, en ningún momento el menor de edad manifestó amenazas, ni a sus compañeros ni al personal docente. Tampoco hubo personas heridas ni se reportaron situaciones de violencia que hayan ocurrido en el interior del aula.

La rápida intervención, clave para que el episodio no escalara

Las autoridades educativas elevaron el parte de lo sucedido a los organismos de Protección de la Niñez. Fue entonces que el caso fue puesto a disposición de las Justicia competente, que deberá establecer cómo ingresó el alumno el arma blanca al establecimiento y cómo continúa la causa.

La intervención de los organismos especializados forma parte del protocolo habitual que se instala en este tipo de episodios. Tiene el objetivo de garantizar la asistencia adecuada tanto para el menor de edad involucrado como para su entorno familiar y también el escolar.

La rápida actuación institucional del cuerpo directivo y de los docentes de la Escuela Nº 1106 San Martín, sumado al acompañamiento de los agentes policiales, logró controlar la situación sin que se presentaran mayores consecuencias. Sin embargo, crece el temor por la creciente ola de casos de violencia escolar en todo el país.