Carlos Maslatón se pudrió y contó el peor "secreto" de Caputo: "Se llevaron"

Carlos Maslatón se pudrió y contó el peor "secreto" de Caputo.

En la pantalla de Carnaval Stream, el abogado Carlos Maslatón apuntó directo contra el ministro de Economía, Luis Caputo, y exigió explicaciones urgentes por el devenir del oro del Banco Central. Con una dura advertencia, el analista financiero expuso la falta de transparencia del Gobierno y planteó un escenario catastrófico para el futuro de la gestión oficialista.

La polémica por la salida de oro hacia el exterior desató la furia del dirigente liberal. Frente a los micrófonos, Maslatón cuestionó la maniobra del equipo económico con suma dureza. "Luis Caputo y Santiago Bausili se llevaron el oro del Banco Central", denunció.

Para dejar en claro la gravedad del hecho, recordó que el patrimonio pertenece de forma exclusiva a la República Argentina. Luego, desarmó la excusa oficial sobre la operación: "Dicen que lo pusieron en garantía para obtener préstamos, pero jamás informaron eso".

Luego, el especialista legal detalló las irregularidades del procedimiento y cuestionó el silencio de La Libertad Avanza. "Es una falta muy grande. No tiene por qué ser un secreto de Estado", sentenció. En ese sentido, aclaró que la acción puede ser legal, pero la omisión de datos ante la sociedad constituye un delito grave. "Y a ver si se la afanaron...", deslizó con mucha ironía antes de exigir: "Que digan qué carajo pasó".

Carlos Maslatón se pudrió y contó el peor "secreto" de Caputo.

El riesgo concreto del "juicio político"

Finalmente, el comunicador cerró su intervención con un pronóstico letal para el jefe de Estado ante la acumulación de conflictos. "Se juntan razones que hacen que, de manera objetiva, Javier Milei pueda ser destituido por juicio político, por mal desempeño de funciones", remató con total contundencia.