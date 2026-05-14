Mariana Brey dijo una burrada sobre las universidades e Iván Schargrodsky la domó en vivo: "¿Sabés dónde...?"

Mariana Brey dijo una burrada sobre las universidades e Iván Schargrodsky la domó en vivo.q

En A la Barbarossa, por Telefe, el periodista Iván Schargrodsky protagonizó un tenso momento con Mariana Brey al desarmar su relato contra los estudiantes extranjeros.

Un día después de la Marcha Federal Universitaria mesa analizó la situación de los extranjeros que asisten a las facultades argentinas. Frente a las críticas habituales, el invitado tomó la palabra para frenar la estigmatización. "Hay un discurso generalizado, que para mí es un poquito xenófobo, porque se lo hubieran dicho a mis abuelos cuando vinieron de Ucrania o a los padres y abuelos de cualquiera cuando vinieron de otros países", comenzó Iván Schargrodsky.

Para reforzar su postura, el comunicador continuó. "Es el discurso de que el extranjero viene solo a consumirte, a parasitarte. Y yo lo que digo es: no. Porque esa persona que viene gasta dinero en la Argentina", explicó ante las cámaras.

Sin embargo, Mariana Brey insistió con su insólito reclamo: "Si vas a darle la educación universitaria gratis a un extranjero, que mínimamente tenga que ejercer dentro de nuestro país".

Mariana Brey dijo una burrada sobre las universidades e Iván Schargrodsky la domó en vivo.

La comparación de Iván Schargrodsky que dejó muda a Mariana Brey

Ante esta exigencia de retribución obligatoria, el periodista lanzó una réplica fulminante que descolocó por completo a su interlocutora. "¿Sabés dónde pasa eso? ¿Donde vos estás obligado a prestarle a tu país servicio de lo que estudiaste por lo menos por tres años después de recibirte?", cuestionó con ironía y respondió: "En Cuba". Ante ese silencio, Brey se limitó a contestar: "Mirá".