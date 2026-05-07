Mariana Brey tiró una burrada terrible queriendo defender a Adorni y la humillaron al aire: "Ese es el delito"

Mariana Brey fue humillada en vivo.

Un momento de muchísima incomodidad se vivió en A la Barbarossa cuando Mariana Brey intentó defender a Manuel Adorni y terminó siendo corregida en vivo por Paulo Kablan frente a todos.

El debate giraba alrededor del escándalo por los supuestos pagos en dólares realizados por Adorni para distintas refacciones en su casa. La polémica explotó luego de que un contratista asegurara haber cobrado una importante suma de dinero en efectivo y sin facturación formal.

Mientras analizaban el caso, Mónica Gutiérrez, que participaba desde su casa, fue tajante con su postura. “Él pagó una cantidad de dólares en negro, cash, que él no puede justificar”, afirmó, apuntando directamente al eje de la investigación.

Mariana Brey fue humillada en vivo.

¿Qué dijo Mariana Brey para defender a Manuel Adorni?

En ese momento, Mariana Brey intentó relativizar el planteo y lanzó una frase que rápidamente desató la sorpresa en el estudio. “Coincido, pero ¿cómo lo va a determinar la Justicia si el dinero fue en negro, si no hay una factura?”, preguntó al aire.

La reacción de Kablan fue inmediata y dejó uno de los momentos más tensos del programa. Sin vueltas, el periodista le respondió: “Ese es el delito”, marcando que justamente la ausencia de factura y la informalidad de la operación son parte central del problema.

El estudio quedó en silencio por unos segundos y la situación rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde muchos usuarios remarcaron la contundencia con la que Kablan corrigió a su compañera en pleno vivo.

Además del pago en efectivo, en el programa también se discutió otro punto sensible: la dificultad para explicar el origen del dinero utilizado en esas refacciones, algo que sigue generando cuestionamientos alrededor del funcionario. Y que se le suma a la compra de inmuebles desde que llegó al poder en el 2023.

El cruce dejó expuesta una tensión cada vez más visible en distintos programas de televisión cuando se debate sobre el Gobierno y sus funcionarios. Y esta vez, lo que buscaba ser una defensa terminó convirtiéndose en uno de los momentos más incómodos de la jornada televisiva.