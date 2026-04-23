Cuál es el futuro de Mariana Brey en Duro de Domar por C5N: qué dijo la periodista

Qué se dijo sobre la salida de Mariana Brey de Duro de Domar

El presente de Mariana Brey en Duro de Domar por C5N, volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras una serie de versiones cruzadas. En medio de tensiones televisivas y rumores sobre su continuidad, la periodista decidió hablar públicamente y fijar su postura frente a la incertidumbre.

Qué se dijo sobre la salida de Mariana Brey de Duro de Domar

Las especulaciones comenzaron a circular luego de que en Intrusos se mencionara una supuesta salida de Mariana Brey del programa Duro de Domar. Según lo expuesto por Rodrigo Lussich, la panelista habría tenido una “salida efectiva” del ciclo, aunque sin tratarse de un despido formal.

El contexto de estos rumores se vincula a los cruces que la periodista mantuvo al aire con Pablo Duggan, lo que habría generado un clima tenso dentro del programa. A esto se sumaron comentarios sobre negociaciones en curso para definir su futuro dentro del canal.

Por su parte, Adrián Pallares destacó que su posible salida representaría una pérdida significativa para el ciclo, en el que Brey se desempeña como una voz de contraste desde 2022. Incluso se deslizó la posibilidad de una reestructuración más amplia del panel.

La respuesta de Mariana Brey: desmentida y postura firme

Ante la difusión de estas versiones, Mariana Brey optó por responder de manera directa. Durante una aparición en Bondi, la periodista negó categóricamente su salida del programa. “No me fui de Duro de Domar, me vinieron a hacer una nota y les expliqué que a la noche iba a trabajar. No sé cuál fue la fuente, lo puedo imaginar”, expresó.

Además, Brey reforzó su postura al afirmar: “Ni me echaron ni renuncié, el programa tuvo cambios. Es como cuando cambian panelistas, se van unos y entran otros”.

Con estas declaraciones, Brey buscó poner fin a las especulaciones y dejar en claro que su vínculo con el ciclo continúa vigente, más allá de los cambios internos que puedan darse.

El respaldo en medio de la polémica

La situación no tardó en escalar dentro del mundo del espectáculo. Ángel de Brito intervino públicamente para respaldar a la periodista y cuestionar la información difundida.

“Salió en Intrusos, fake news. Lussich, dejala en paz a Brey”, lanzó, en un comentario que dejó en evidencia la tensión entre distintas figuras del medio. Este cruce sumó un nuevo capítulo a la interna televisiva, donde las disputas suelen trascender la pantalla.

El apoyo de De Brito también reflejó el impacto que tuvo el tema en la agenda mediática, amplificando el debate sobre la veracidad de las versiones y el rol de los programas de espectáculos.

Qué pasará con Mariana Brey en Duro de Domar y cómo sigue la situación

Qué pasará con Mariana Brey en Duro de Domar

A pesar de las declaraciones y los respaldos, el futuro de Mariana Brey en Duro de Domar permanece en una zona de incertidumbre. Mientras algunos sectores sostienen que existen negociaciones en curso, la periodista insiste en que continúa formando parte del ciclo.

El contexto general sugiere que el programa atraviesa una etapa de cambios, lo que podría implicar ajustes en su panel. Sin embargo, hasta el momento no hay confirmaciones oficiales que indiquen una desvinculación.

En este escenario, el caso de Brey expone una dinámica habitual en la televisión argentina, donde las versiones, los desmentidos y las internas conviven en un mismo plano. Más allá de las especulaciones, su presencia en el programa sigue siendo un elemento clave dentro de la propuesta editorial.

El desenlace dependerá de decisiones que aún no fueron comunicadas públicamente, pero el tema ya logró instalarse como uno de los focos de atención en la actualidad mediática.