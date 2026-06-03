Precio de Netflix en junio de 2026: cuánto cuesta cada plan

Valor de Netflix en Argentina

Netflix mantiene sin cambios sus precios en Argentina durante junio de 2026, pese a que en otros mercados la compañía ya avanzó con nuevos aumentos. Sin embargo, el costo del servicio continúa siendo uno de los más elevados dentro del universo del streaming, especialmente por el impacto de los impuestos que se aplican sobre los consumos digitales.

De esta manera, quienes quieran contratar o mantener una suscripción a la plataforma deberán considerar no solo el precio base informado por Netflix, sino también los cargos adicionales que pueden modificar el monto final que aparece en el resumen de la tarjeta o medio de pago utilizado.

Cuánto cuesta Netflix en junio de 2026

Actualmente, la plataforma ofrece tres alternativas de suscripción para los usuarios argentinos:

Plan con anuncios: es la opción más económica del catálogo. Su valor final ronda entre $3.000 y $4.000 mensuales, dependiendo de los impuestos aplicados y eventuales promociones vigentes.

es la opción más económica del catálogo. Su valor final ronda entre $3.000 y $4.000 mensuales, dependiendo de los impuestos aplicados y eventuales promociones vigentes. Plan Estándar: permite acceder al catálogo sin publicidad, con mejor calidad de imagen y reproducción en más de un dispositivo. El costo final se ubica aproximadamente entre $7.000 y $9.000 por mes.

permite acceder al catálogo sin publicidad, con mejor calidad de imagen y reproducción en más de un dispositivo. El costo final se ubica aproximadamente entre $7.000 y $9.000 por mes. Plan Premium: es la alternativa más completa de Netflix. Incluye calidad Ultra HD y la posibilidad de utilizar varias pantallas simultáneamente. El valor final puede oscilar entre $10.000 y $13.000 mensuales.

Cuál es el valor del streaming en Argentina

Aumentos Netflix 2026: precios base antes de impuestos

Tomando como referencia los valores nominales informados por la plataforma, los planes se ubican en los siguientes niveles:

Estándar con anuncios: alrededor de $10.900.

Estándar sin anuncios: cerca de $21.000.

Premium: aproximadamente $28.800.

Los importes finales pueden variar según la carga impositiva vigente sobre los servicios digitales y el medio de pago utilizado por cada usuario. El esquema actual de Netflix quedó conformado por tres niveles de servicio luego de la eliminación del antiguo plan básico sin anuncios.

Plan con anuncios

Ofrece acceso al catálogo con interrupciones publicitarias y algunas limitaciones respecto de los planes superiores.

Plan Estándar

Incluye reproducción sin publicidad, mejor resolución de imagen y la posibilidad de utilizar más de un dispositivo al mismo tiempo.

Plan Premium

Permite acceder a la máxima calidad disponible en la plataforma, incluyendo contenido en Ultra HD, además de una mayor cantidad de pantallas simultáneas.

Además, Netflix mantiene su política para limitar el uso compartido de cuentas fuera de un mismo hogar, permitiendo agregar miembros extra mediante un cargo adicional.

Aumentos de junio 2026

¿Habrá aumentos durante 2026?

Por el momento, Netflix no anunció incrementos para Argentina. Sin embargo, la compañía ya aplicó subas en distintos mercados internacionales durante 2026, por lo que no se descartan futuras actualizaciones de precios también para los usuarios locales.

La tendencia global del sector muestra un encarecimiento progresivo de los servicios de streaming, impulsado por mayores costos de producción, inversiones en contenido y cambios en los modelos de negocio de las plataformas.