Argentina vs. Inglaterra, con un historial cargado en los Mundiales.

La Selección Argentina enfrentará a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026 y se trata de un duelo histórico en las Copas del Mundo, con resultados para todos los gustos del lado de la "Albiceleste". Si se toman las estadísticas frías, sin contexto y solamente con los números, el balance es negativo. Es que en cinco partidos, el conjunto nacional ganó sólo uno, empató uno y perdió tres.

Sin embargo, en los choques mano a mano, como será en este caso, Argentina se impone a Inglaterra: la eliminó en los cuartos de final de México 1986 y en los octavos de Francia 1998. En cambio, el combinado británico solamente dejó en el camino al sudamericano una vez, cuando fue local en los cuartos de la edición de 1966 y la venció por 1-0 en Wembley.

El historial de la Selección Argentina vs. Inglaterra en Mundiales, partido por partido

Argentina 1-3 Inglaterra en Chile 1962 | Fase de grupos

El primer enfrentamiento oficial entre ambos en una Copa del Mundo sucedió en el país vecino, con una contundente victoria europea. Después del "Desastre de Suecia 1958", la "Albiceleste" no logró reponerse en la edición siguiente y sucumbió sin atenuantes.

Aquel 2 de junio en Rancagua, los del Reino Unido se impusieron con los goles de Ron Flowers (17' de penal), Bobby Charlton (42') y Jimmy Greaves (67'). En tanto, descontó José Sanfilippo (81'). Luego, Argentina igualó 0-0 ante Hungría y quedó eliminada por diferencia de gol.

Inglaterra 1-0 Argentina en Inglaterra 1966 | Cuartos de final

La primera polémica entre ambos combinados sucedió en la casa del rival en el mítico estadio de Wembley, de la capital Londres. El 23 de julio, apareció Geoff Hurst con el gol de cabeza en el minuto 77 para darle el ajustado triunfo al conjunto local y eliminar a la visita. Luego, Inglaterra consiguió el único título de su historia, al derrotar a Alemania Occidental por 4-2 en la prórroga de la final.

Además del resultado, de ese encuentro se recuerda lo que sucedió con Antonio Rattin, entonces capitán albiceleste. El árbitro alemán Rudolf Kreitlein expulsó al mediocampista en el minuto 35 del primer tiempo por "violencia verbal" y "miradas de enojo", a pesar de que el referí no hablaba español y el jugador no hablaba alemán.

Rattín no entendía la decisión, consideró que el arbitraje estaba totalmente inclinado a favor de los locales y se negó a abandonar el campo de juego durante casi diez minutos. Mientras se retiraba escoltado por la policía, apretó con su mano un banderín de córner británico y luego se sentó directamente sobre la alfombra roja exclusiva de la Reina Isabel II. Debido a los graves problemas de comunicación e idioma en este partido, la FIFA inventó e implementó las tarjetas amarillas y rojas para el siguiente Mundial en México 1970.

Tras el accidentado encuentro, el director técnico de Inglaterra, Alf Ramsey, impidió que sus jugadores intercambiaran camisetas con los argentinos y los llamó públicamente "animals (animales)", lo cual fue tapa de revista y de diarios en esa época.

Argentina 2-1 Inglaterra en México 1986 | Cuartos de final

El cotejo más recordado por los argentinos. Con una actuación descomunal y casi sin precedentes en la historia del torneo, Diego Armando Maradona anotó un doblete icónico en apenas cuatro minutos, en el estadio Azteca de la capital. El adiós de la "Rosa" caló hondo y aún hoy lo lamentan, ya que el entonces arquero Peter Shilton sostuvo que les "robaron" el partido.

A los 6 y a los 10 del complemento, el "Gol del Siglo" y la "Mano de Dios" terminaron con la ilusión de uno de los máximos candidatos a quedarse con el torneo. El descuento de Gary Lineker no alcanzó y, luego, la "Albiceleste" de Carlos Bilardo se consagró campeona por segunda vez en su historia.

El Gol del Siglo, a cargo de Diego Maradona en México 1986.

Argentina 2 (4) - Inglaterra 2 (3) en Francia 1998 | Octavos de final

Se trató de una serie para el infarto el 30 de junio en Saint-Étienne. A los 6 minutos, Gabriel Batistuta hizo el gol del 1-0 de penal, aunque rápidamente a los 10 lo empató Alan Shearer desde los doce pasos. A los 16, un Michael Owen de 18 años que "volaba" en velocidad anotó el 2-1 para los europeos, pero en el final del primer tiempo una jugada preparada en un tiro libre terminó con el 2-2 de Javier Zanetti.

Apenas iniciado el complemento, Diego "Cholo" Simeone hizo expulsar a pura picardía a David Beckham, luego de haber exagerado por una falta del inglés. Pese a la superioridad númerica durante todo el segundo tiempo más los 30 minutos de la prórroga, el conjunto de Daniel Passarella recién logró pasar a los cuartos gracias al 4-3 en la tanda de penales.

Argentina 0-1 Inglaterra en Corea del Sur - Japón 2002 | Fase de grupos

La revancha llegó rápido para la "Rosa" en la ronda inicial del siguiente certamen. Con el gol de Beckham de penal en un partido parejo, se impuso por 1-0 y complicó al elenco de Marcelo Bielsa, que quedó obligado a ganarle a Suecia en la tercera jornada para pasar de ronda. Sin embargo, no pasó del 1-1 y quedó afuera rápidamente, en uno de los máximos fracasos de la historia nacional en las Copas del Mundo.

Argentina vs. Inglaterra, una semifinal histórica del Mundial 2026

El encuentro por la semifinal del Mundial 2026 será en Atlanta, Estados Unidos, el miércoles 15 de julio a las 16 horas de Argentina. La transmisión en vivo en la televisión será de TyC Sports, Telefe, la TV Pública y DSports. En tanto, el streaming online será de MiTelefe, TyC Sports Play, DGO, Disney+, Paramount+ y la TV Pública en vivo en YouTube.