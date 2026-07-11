La dura historia de Declan Rice y su novia Lauren Fryer: qué le pasó a la novia del futbolista de Inglaterra

Una de las grandes figuras de la Selección de Inglaterra es Declan Rice, jugador indispensable dentro de la cancha en este Mundial 2025. Además de duelos difíciles, el futbolista ha atravesado un momento personal complicado junto a su novia Lauren Fryer, quien fue víctima de una ola de acoso y violencia machista por su aspecto físico.

Declan y Lauren son pareja desde la adolescencia. Se conocieron cuando ambos tenían apenas 17 años, mucho antes de que el volante inglés alcanzara la élite del fútbol europeo. Con el correr del tiempo, el vínculo se consolidó, formaron una familia y en 2022 tuvieron a su primer hijo, Jude. Sin embargo, la tranquilidad de la familia y su vida privada se vio alterada por una ola de acoso en redes sociales contra Lauren.

Así fue el lamentable acoso que sufrió Lauren Fryer

A medida que Rice ganaba protagonismo como una de las grandes figuras del Arsenal, su esposa comenzó a recibir miles de comentarios crueles en redes sociales, centrados principalmente en su apariencia. La presión llegó a tal punto que Lauren optó por borrar todos sus posteos en su cuenta de Instagram y reducir drásticamente su actividad en redes para resguardarse del hostigamiento constante.

Lauren Fryer fue duramente agredida por su aspecto físico (Foto: Grosby Group)

El episodio más llamativo fue durante un clásico entre Arsenal y Tottenham, cuando un hincha rival le mostró a Rice una foto de Lauren en su celular con la intención de agredirlo, mientras el jugador se disponía a ejecutar un córner. La escena generó un fuerte repudio dentro y fuera de las canchas inglesas.

La respuesta pública del futbolista

Lejos de quedarse callado, Rice salió a bancar a su pareja con un mensaje contundente en redes: aseguró que ella es el amor de su vida y que nadie podría estar a su altura. También cuestionó los estándares de belleza actuales, a los que responsabilizó por buena parte de la locura generada en torno a la imagen física en redes sociales.

La joven fue respaldada por otras figuras del entorno futbolístico, entre ellas, Rebekah Vardy, pareja del delantero Jamie Vardy, quien calificó de repugnante lo que le tocó atravesar y remarcó lo sencillo que resulta hoy esconderse detrás de una pantalla para agredir a otra persona.