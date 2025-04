Quién es la pareja de Declan Rice y la historia de cómo se conocieron: la fotos de la novia del futbolista

Declan Rice junto a su novia, Lauren Fryer.

Declan Rice está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera futbolística. El mediocampista inglés fue la gran figura del Arsenal en el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League, tras convertir dos golazos de tiro libre ante el Real Madrid que sellaron el 3-0 en Londres.

Pero además de brillar en la cancha, Rice también fue noticia fuera del campo por un noble gesto con su pareja, Lauren Fryer, que conmovió a muchos y generó un fuerte debate en redes sociales.

Cómo se conocieron Declan Rice y Lauren Fryer, una historia de amor ligada al deporte

La historia de amor entre Declan Rice y Lauren Fryer lleva más de ocho años. Se conocieron cuando él recién daba sus primeros pasos como profesional en el West Ham United y desde entonces ella estuvo a su lado en cada etapa de su ascendente carrera. En agosto de 2022, la pareja dio la bienvenida a su primer hijo, al que llamaron Jude.

Pero no todo fue siempre color de rosa: hace un año, Lauren fue víctima de una ola de acoso en redes sociales por parte de usuarios que criticaron su apariencia física, al punto de obligarla a cerrar sus cuentas públicas. Frente a este escenario, Rice no dudó en salir en defensa de su pareja.

“Mi mujer es el amor de mi vida y no existe nadie mejor para mí”, escribió en redes sociales. “Ella ha estado conmigo desde que yo no era nadie. No me importa lo que diga la gente, estaré contigo para siempre”, agregó, dejando en claro que su compromiso va mucho más allá de la mirada ajena. Las palabras del futbolista generaron un fuerte impacto en Europa, y otras figuras del deporte y del espectáculo se solidarizaron con Fryer, como la esposa del delantero Jamie Vardy y la influencer Liberty Poole, quienes denunciaron el nivel de violencia y superficialidad presente en las redes sociales.

Declan Rice acompañó a su novia ante las críticas que ella recibió por su peso.

Lauren Fryer decidió hacer privada su cuenta en X y borrar sus publicaciones en Instagram, donde tenía más de 80 mil seguidores. Los ataques fueron tan hirientes como injustificados: algunos usuarios cuestionaban que Rice “merecía algo mejor”, apelando a estándares irreales de belleza. El gesto del jugador del Arsenal, que fue transferido por más de 112 millones de dólares desde el West Ham, fue celebrado por muchos como una demostración de amor auténtico y valentía ante la toxicidad digital.

Los números de Rice con la camiseta británica

Rice, que tiene 64 partidos jugados con la selección de Inglaterra y participó del Mundial de Qatar 2022 y la Eurocopa, sigue consolidándose como uno de los referentes del fútbol británico. Mientras en la cancha demuestra su talento con actuaciones memorables, fuera de ella reafirma valores como la lealtad y el respeto. Su historia con Lauren Fryer es mucho más que la típica historia de un jugador y su pareja: es un ejemplo de cómo el amor verdadero puede resistir incluso la presión del escrutinio público.