Apple demanda a OpenAI y a dos antiguos empleados por robo de secretos comerciales

FOTO DE ARCHIVO. Evento de Apple en Cupertino

Por Stephen Nellis, Deepa Seetharaman y Jaspreet ​Singh

10 jul (Reuters) - Apple presentó el viernes una demanda contra OpenAI y dos antiguos empleados, alegando la apropiación indebida de sus secretos comerciales para beneficiar la incursión de la empresa propietaria de ChatGPT en el ‌sector del hardware de consumo, en una ‌dramática escalada de la tensión que ya se venía gestando entre ambas compañías.

La demanda, presentada ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California, alega una acción coordinada para sustraer información confidencial de Apple, incluidos diseños de productos, procesos de fabricación y estrategias de la cadena de suministro.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

OpenAI no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

La demanda se presentó contra Chang Liu, antiguo ingeniero eléctrico sénior de sistemas, y Tang Yew Tan, antiguo vicepresidente de Diseño de Productos para el iPhone y el Apple ​Watch, así como contra la Fundación ⁠OpenAI, OpenAI Group PBC e io Products. Ninguno de ellos respondió de inmediato a una solicitud de ‌comentarios.

Apple alegó que Liu no devolvió un computador portátil de trabajo proporcionado por la empresa ⁠y que, posteriormente, aprovechó un fallo de autenticación para acceder ⁠a la red interna de Apple, descargando "docenas de archivos confidenciales de Apple relacionados con el hardware".

El fabricante del iPhone también dijo que Tan, responsable de hardware de OpenAI, había estado "utilizando metódicamente información confidencial de Apple en beneficio ⁠de OpenAI" enviándose por correo electrónico información sobre los proveedores de Apple y resúmenes internos del ​sector antes de su salida de la empresa.

Apple alegó que Tan animaba a ‌los empleados de Apple a llevar piezas de la ‌empresa a las entrevistas de trabajo en OpenAI para sesiones de "mostrar y explicar", citando en su escrito ⁠un incidente en el que un candidato a un puesto en OpenAI supuestamente dijo que "ni siquiera sabía que podíamos llevarnos eso de la oficina".

Más de 400 antiguos empleados de Apple trabajan ahora para OpenAI, según indicó Apple en la demanda, agregando que "no es de extrañar" que algunos de ellos tengan conocimiento de su información confidencial.

"El ​hecho de que ‌OpenAI cuente ahora con personas a las que en su día se les confiaron los secretos comerciales de Apple no le da derecho a utilizar esa información para impulsar sus iniciativas en materia de hardware", escribió el fabricante del iPhone en su demanda.

Apple también alegó que los empleados de OpenAI solicitaron información confidencial a proveedores de Apple, llegando en un momento dado a ⁠hacer que uno de esos proveedores llevara a cabo lo que Apple denominó una técnica secreta de acabado de metales, bajo la creencia de que OpenAI contaba con el permiso de Apple para utilizar dicha técnica.

OpenAI adquirió el año pasado la startup de hardware io Products, fundada por el antiguo diseñador de Apple Jony Ive, en una operación de 6.500 millones de dólares, en un intento de expandirse más allá del software hacia el hardware de consumo. Ive no figura como demandado en la demanda.

TENSIÓN SE GENERA POR MESES

La tensión entre las dos firmas tecnológicas han deteriorado ‌su relación, ya que la carrera por desarrollar productos de inteligencia artificial ha intensificado la competencia por el talento y la tecnología propia.

En su demanda, Apple alegó que en febrero escribió a OpenAI expresando su preocupación por que su información confidencial estuviera llegando a manos de OpenAI, y solicitó discutir el asunto, pero no recibió respuesta.

Una persona familiarizada con el asunto dijo a Reuters en mayo que OpenAI estaba barajando opciones legales contra Apple, entre ellas ‌notificar al gigante tecnológico un incumplimiento de contrato, aunque posiblemente sin llegar a presentar una demanda completa.

En 2024, Apple anunció la integración de su tecnología "Apple Intelligence" en todas sus aplicaciones, incluida Siri, e incorporó el chatbot ChatGPT de OpenAI a ‌sus dispositivos. Esta colaboración permite a ⁠los usuarios acceder a los resultados de ChatGPT a través de Siri, mientras que los usuarios de iPhone también pueden suscribirse a ChatGPT directamente desde el menú de ajustes ​de iOS.

Apple lanzó el mes pasado una renovación de Siri que llevaba mucho tiempo retrasada. La actualización llega dos años después de que Apple prometiera por primera vez importantes mejoras que se retrasaron en repetidas ocasiones.

Con información de Reuters