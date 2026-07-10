De cuánto es la jubilación mínima y máxima de ANSES en julio 2026: esto cobran

Cuánto aumentan las pensiones ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó con el pago de las jubilaciones y pensiones correspondientes a julio de 2026 con un nuevo aumento del 2,15%, en línea con la actualización mensual por movilidad. Además, el Gobierno mantuvo el bono extraordinario de hasta $70.000 para quienes perciben los haberes más bajos del sistema previsional.

Con este incremento también se actualizaron los montos de la jubilación mínima, la jubilación máxima, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas (PNC).

De cuánto es la jubilación mínima en julio de 2026

Con el aumento del 2,15%, la jubilación mínima quedó fijada en $411.989,33.

A ese monto se suma el bono extraordinario de $70.000, por lo que quienes perciben el haber mínimo cobrarán un total de:

Jubilación mínima: $411.989,33.

$411.989,33. Bono extraordinario: $70.000.

$70.000. Total a cobrar: $481.989,33.

El bono también se paga de forma proporcional a quienes perciben un haber superior al mínimo, hasta alcanzar ese monto total.

PUAM ANSES: cuánto se paga

De cuánto es la jubilación máxima en julio de 2026

La movilidad también actualizó el haber máximo del sistema previsional.

En julio de 2026, la jubilación máxima quedó establecida en:

Jubilación máxima: $2.770.531,10.

Quienes perciben este haber no reciben el bono extraordinario, ya que el refuerzo está destinado exclusivamente a los jubilados y pensionados con ingresos más bajos.

Cuánto cobran la PUAM y las Pensiones No Contributivas

La actualización también alcanzó al resto de las prestaciones previsionales.

PUAM

La Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) equivale al 80% de la jubilación mínima.

Haber: $329.591,46 .

. Bono: $70.000 .

. Total: $399.591,46.

Pensiones No Contributivas

Las Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez representan el 70% del haber mínimo.

Haber: $288.392,53 .

. Bono: $70.000 .

. Total: $358.392,53.

La pensión para madres de siete hijos también integra este esquema de actualización.

PUAM: cuánto aumentan las pensiones en julio

De cuánto fue el aumento de ANSES en julio

El incremento aplicado este mes fue del 2,15%, porcentaje que surge de la inflación de mayo informada por el INDEC y que se aplica mediante el mecanismo de movilidad vigente.

La actualización alcanza a:

Jubilaciones.

Pensiones contributivas.

Pensiones No Contributivas.

PUAM.

Asignaciones familiares.

Cuándo cobran los jubilados en julio

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 0: 8 de julio.

DNI terminados en 1: 10 de julio.

DNI terminados en 2: 13 de julio.

DNI terminados en 3: 14 de julio.

DNI terminados en 4: 15 de julio.

DNI terminados en 5: 16 de julio.

DNI terminados en 6: 17 de julio.

DNI terminados en 7: 20 de julio.

DNI terminados en 8: 21 de julio.

DNI terminados en 9: 22 de julio.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 23 de julio.

DNI terminados en 2 y 3: 24 de julio.

DNI terminados en 4 y 5: 27 de julio.

DNI terminados en 6 y 7: 28 de julio.

DNI terminados en 8 y 9: 29 de julio.

Los beneficiarios pueden consultar la fecha exacta de acreditación y descargar su recibo de haberes a través de Mi ANSES o desde el calendario oficial publicado por el organismo.