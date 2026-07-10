PUAM de ANSES: cuánto cobro en julio 2026 y quiénes la cobran

PUAM: el monto que se cobra ANSES

La Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se actualiza en julio de 2026 junto con el resto de las prestaciones previsionales que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). El incremento responde al mecanismo de movilidad mensual, que toma como referencia la inflación informada por el Indec.

Además del aumento, los titulares de la PUAM continuarán recibiendo el bono extraordinario destinado a los beneficiarios de menores ingresos, por lo que el monto final a cobrar será superior al haber mensual.

Cuánto cobra la PUAM en julio de 2026

Con el aumento del 2,15%, la Prestación Universal para el Adulto Mayor queda establecida en: Haber mensual: $329.591,46.

A ese importe se suma el bono extraordinario de $70.000 confirmado por el Gobierno para julio. De esta manera, quienes perciben la PUAM cobrarán un total de: PUAM con bono: $399.591,46. El bono se liquida por separado y no modifica el haber previsional, sino que funciona como un refuerzo para las prestaciones de menores ingresos.

Por qué aumenta la PUAM

La PUAM se actualiza mediante el mismo esquema de movilidad que alcanza a las jubilaciones y pensiones de ANSES. En julio, el incremento fue del 2,15%, correspondiente a la variación de la inflación medida por el Indec. La prestación equivale al 80% del haber mínimo jubilatorio, por lo que su valor siempre resulta inferior al de la jubilación mínima.

Quiénes pueden cobrar la PUAM

La Prestación Universal para el Adulto Mayor está destinada a personas que llegaron a la edad jubilatoria, pero no reúnen los años de aportes necesarios para acceder a una jubilación ordinaria.

Para solicitarla es necesario cumplir los siguientes requisitos:

Tener 65 años o más .

. No cobrar una jubilación, pensión o retiro de un régimen nacional, provincial o municipal.

No percibir otra prestación incompatible con la PUAM.

Cumplir con los requisitos de residencia establecidos por ANSES.

En materia de residencia, los argentinos naturalizados deben acreditar al menos 10 años de residencia en el país anteriores a la solicitud, mientras que los extranjeros deben cumplir el plazo previsto por la normativa vigente.

Aumentos ANSES

Cómo tramitar la PUAM

El trámite puede iniciarse a través de Mi ANSES, utilizando el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Antes de comenzar la gestión, el organismo recomienda verificar que estén correctamente actualizados:

Los datos personales.

El domicilio.

La información de contacto.

Contar con la información actualizada permite evitar demoras durante el proceso de evaluación y otorgamiento de la prestación.

PUAM ANSES: cuánto se paga en julio

Otras prestaciones que aumentan en julio

Además de la PUAM, durante julio también se actualizan otras prestaciones administradas por ANSES, entre ellas:

Jubilación mínima.

Pensiones No Contributivas (PNC).

Asignación Universal por Hijo (AUH).

Asignaciones Familiares (SUAF).

Todas estas prestaciones reciben el mismo incremento por movilidad correspondiente al mes de julio, mientras que los haberes más bajos continúan percibiendo el bono extraordinario de $70.000.