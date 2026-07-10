Becas Progresar de ANSES: monto y cuándo cobro en julio 2026

Becas Progresar: cuánto se paga

La Secretaría de Educación, junto con la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), continúa durante julio de 2026 con el pago de las Becas Progresar, uno de los principales programas de asistencia para estudiantes de todo el país.

Este mes, además del pago mensual, algunos beneficiarios recibirán cuotas retroactivas correspondientes a meses anteriores, mientras que quienes todavía no vieron acreditado el beneficio pueden consultar el estado de su solicitud y, en determinados casos, presentar un reclamo.

ANSES: cuánto se cobra Becas Progresar en julio

Cuánto se cobra por las Becas Progresar en julio de 2026

Durante julio, el monto de las Becas Progresar continúa siendo de:

Monto bruto mensual: $35.000.

Sin embargo, el importe efectivamente cobrado depende de la línea del programa a la que pertenezca cada estudiante.

Progresar Obligatorio

Los estudiantes que cursan el nivel primario o secundario perciben habitualmente: 80% mensual: $28.000. El 20% restante, equivalente a $7.000, queda retenido y se abona una vez que la institución educativa certifica la regularidad académica del alumno al finalizar el ciclo lectivo.

Progresar Superior y Progresar Enfermería

Los beneficiarios de las líneas:

Progresar Superior.

Carreras terciarias.

Carreras universitarias.

Progresar Enfermería.

Perciben el 100% del beneficio, es decir: $35.000 mensuales, siempre que cumplan los requisitos del programa.

Quiénes cobran un pago retroactivo en julio

Durante este mes, un grupo de estudiantes recientemente incorporados al programa recibirá un pago acumulado de hasta: $105.000.

Ese monto corresponde a la liquidación retroactiva de las cuotas pendientes de marzo, abril y mayo para beneficiarios de las líneas de educación superior, carreras terciarias, universitarias y Enfermería cuya solicitud fue aprobada con posterioridad.

Cuándo se cobran las Becas Progresar

Las Becas Progresar se liquidan junto con el calendario de pagos que administra ANSES.

Los beneficiarios pueden consultar la fecha exacta de acreditación a través de:

Mi ANSES .

. Mi Argentina.

El calendario oficial de pagos publicado por ANSES.

La acreditación se realiza en la cuenta bancaria informada por cada estudiante.

Qué hacer si no cobré la beca

Si el beneficio todavía no fue depositado, el primer paso es consultar el estado de la solicitud desde la plataforma oficial de Progresar, utilizando el usuario de Mi Argentina.

Si la solicitud figura rechazada, el sistema habilita la posibilidad de presentar un reclamo administrativo dentro del plazo establecido por la Secretaría de Educación. En cambio, si la beca aparece como aprobada, pero el pago no fue acreditado, se recomienda verificar que los datos personales y bancarios estén correctamente registrados en ANSES y, de ser necesario, solicitar un turno para recibir atención presencial.

ANSES: el monto que se paga de Becas Progresar

Cómo consultar el estado de la beca

Los estudiantes pueden ingresar a la plataforma oficial de Progresar con su cuenta de Mi Argentina para verificar:

Si la solicitud fue aprobada.

Si continúa en evaluación.

Si fue rechazada.

El estado de las liquidaciones y pagos.

También es importante mantener actualizados los datos personales, familiares y bancarios para evitar demoras en la acreditación del beneficio.

Las Becas Progresar continúan siendo una de las principales herramientas de apoyo para estudiantes de nivel obligatorio, terciario, universitario y de Enfermería, con un monto mensual de $35.000 y pagos que durante julio incluyen, en algunos casos, cuotas retroactivas de hasta $105.000.