Primera reunión de la mesa política sin Adorni: el plan del Gobierno para reactivar la gestión

La mesa política del gobierno de Javier Milei tuvo su primera reunión tras la salida de Manuel Adorni de la jefatura de gabinete y su reemplazo por Diego Santilli. La cúpula de la gestión de La Libertad Avanza (LLA) planteó la necesidad de reactivar la agenda de gestión ejecutiva y parlamentaria, tras la parálisis por la crisis con el ex funcionario.

Según informaron desde la Casa Rosada, en el encuentro se pactó que la mesa política "tendrá una periodicidad semanal, con el objetivo de realizar un seguimiento permanente de las principales iniciativas del Gobierno y de la agenda parlamentaria".

En ese marco, Santilli expuso "el avance de las conversaciones con gobernadores de las distintas fuerzas políticas para impulsar las reformas que promueve el Gobierno en el Congreso".

También, los representantes de ambas cámaras del Congreso repasaron el estado de los principales proyectos impulsados por el Poder Ejecutivo. En ese marco, analizaron el avance de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que se tratará el jueves 16 de julio en el Senado. También adelantaron modificaciones al proyecto de Inocencia Fiscal, que incorporan aportes técnicos de profesionales del sector y serán remitidas a la Cámara de Diputados a partir del 20 de julio.

En el encuentro, siempre según la información de la Casa Rosada, el ministro de Economía, Luis Caputo, presentó una actualización sobre la situación económica y los principales indicadores de la actividad.

En ese marco, el titular del Palacio de Hacienda destacó los últimos datos difundidos por el INDEC, que reflejaron "un crecimiento de la actividad de la construcción del 6,3 % mensual y del 4,1 % interanual en mayo". Además, informó sobre los "avances" del trabajo que lleva adelante junto al presidente y al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, "en distintas iniciativas de reforma", entre ellas la del Banco Central.

Estuvieron presentes la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora nacional, Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem; el vicejefe de Gabinete de Ministros, Ignacio Devitt; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; y el asesor presidencial Santiago Caputo.