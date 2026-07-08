Qué es el Shutdown: el plan de Milei y las diferencias con Estados Unidos

Milei impulsa crear un "shutdown" en Argentia: “Cuando se agota el presupuesto, automáticamente se apaga el Estado”.

El presidente Javier Milei anticipó que trabaja en un proyecto para incorporar en Argentina un mecanismo similar al "shutdown" que existe en Estados Unidos. La propuesta, que el mandatario mencionó durante una entrevista en el canal de streaming Neura, despertó interrogantes sobre cómo funciona este sistema, cuáles son sus consecuencias y qué diferencias tendría con el esquema institucional argentino.

El shutdown, también conocido como cierre del Gobierno, es un mecanismo propio del sistema político de Estados Unidos que se activa cuando el Congreso no aprueba las leyes de presupuesto necesarias para financiar el funcionamiento de la administración federal.

En ese escenario, numerosas dependencias estatales dejan de operar parcial o totalmente hasta que el Poder Legislativo y el Ejecutivo alcanzan un acuerdo para restablecer los fondos. Mientras tanto, solo continúan funcionando los servicios considerados esenciales, como la seguridad, la defensa nacional y la respuesta ante emergencias.

Milei aseguró que busca replicar un esquema similar en Argentina. "Cuando te agotás el presupuesto no se puede gastar más y se apaga el Estado", afirmó el Presidente y agregó: "Estamos trabajando en ello".

Cada vez que se produce un cierre del Gobierno federal, las agencias públicas deben aplicar planes de contingencia previamente elaborados para determinar qué actividades continúan y cuáles quedan suspendidas. Esos protocolos establecen qué empleados deben seguir trabajando, incluso sin cobrar hasta que se aprueben los fondos, y qué servicios pueden interrumpirse temporalmente. En cambio, los trabajadores de áreas no esenciales suelen ser licenciados sin goce de sueldo mientras dura el cierre.

En las últimas décadas, Estados Unidos atravesó múltiples episodios de shutdown como consecuencia de disputas presupuestarias entre la Casa Blanca y el Congreso. Algunos de esos cierres provocaron la interrupción de servicios públicos, el cierre de parques nacionales y museos, la suspensión de inspecciones sanitarias y demoras en distintos trámites administrativos.

Las diferencias entre la propuesta de Milei y el sistema estadounidense

Aunque Milei planteó la posibilidad de impulsar un mecanismo similar, Argentina cuenta con un régimen presupuestario e institucional distinto al de Estados Unidos, por lo que su implementación requeriría modificaciones legales y abriría un debate sobre su alcance.

El mandatario no precisó qué partidas quedarían alcanzadas por un eventual "shutdown" argentino ni cómo se garantizaría el funcionamiento de servicios esenciales. Tampoco explicó qué ocurriría con obligaciones como el pago de salarios estatales, jubilaciones, prestaciones sociales, salud, educación o el funcionamiento de la Justicia.

Según sus declaraciones durante la entrevista, la iniciativa buscará que no se puedan implementar actualizaciones en las partidas presupuestarias. Los dichos de Milei coinciden con sus intenciones de reformar la Carta Orgánica del Banco Central. De hecho, Milei vinculó ambas iniciativas con un mismo propósito: establecer mayores restricciones institucionales al gasto público.