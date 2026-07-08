Tras la ajustada victoria de Argentina sobre Egipto, el foco ahora está puesto en el próximo desafío que tendrá la Selección argentina en el Mundial 2026: el encuentro ante Suiza por los cuartos de final. El entrenador Murat Yakin lanzó una insólita frase con respecto a la Selección Argentina.

Luego de que se haya conocido que Suiza eliminó a Colombia en una definición por penales fue el Dt que volvió a hablar contra la Selección Nacional. “Jugamos contra el campeón del mundo. No hay más lindo que tener esta oportunidad. Pero también se ha visto que Argentina, con los últimos dos partidos, es vulnerable”, dijo.

Yakín agregó que el duelo será muy interesante desde lo táctico y que Suiza está preparada para desafiar a un rival de tanta jerarquía. “Para una nación como Suiza no hay nada más lindo que jugar unos cuartos de final contra Argentina. Así que la expectativa es enorme. Creo que todavía necesito un par de horas o un día para asimilarlo”, confesó el técnico.

Los jugadores también manifestaron sus sensaciones previas al encuentro. Manuel Akanji destacó que enfrentarse al defensor del título es un privilegio y una prueba cada vez más exigente: “En los cuartos de final, el desafío se vuelve aún más difícil con cada ronda, pero creo que también estamos listos para este reto”. Sobre su recuerdo del último choque, añadió: “No tengo grandes recuerdos del enfrentamiento de 2014. Con suerte, esta vez será mejor”.

Por su parte, Djibril Sow calificó el partido como un momento especial para Suiza y resaltó la posibilidad de superar a un equipo favorito para quedarse con la Copa. “Creo que va a ser muy difícil, pero veo posibilidades de ganar. Somos capaces de ganar a grandes equipos como lo hemos hecho en los últimos años, como Francia en el 2020”, aseguró.

Granit Xhaka, una de las figuras suizas, reconoció la grandeza de Argentina y, en particular, de Lionel Messi. “No sé si se puede controlar a Messi durante 90 o 120 minutos… Para mí, o para nosotros, jugar en esta era de Messi es un privilegio. Es un privilegio jugar contra él, es un privilegio ser parte de su historia…”, expresó con admiración. Sin embargo, dejó en claro que la intención suiza es complicar al máximo a los argentinos: “Disfrutaremos el partido, de eso no hay duda… Pero también queremos mostrar la parte que le toca a Suiza y hacerle la vida lo más difícil posible”.

Con estas declaraciones, Suiza llega motivada y con la expectativa de dar el golpe en los cuartos de final, mientras Argentina buscará reafirmar su condición de campeón y avanzar hacia la semifinal en un Mundial que ya comienza a mostrar su intensidad máxima.