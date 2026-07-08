Una figura de Telefe habló sobre el escándalo de Messi y Sofi Martínez.

Lionel Messi extinguió, de una buena vez y para siempre, los rumores que había de una presunta rispidez entre Sofi Martínez y su esposa, Antonela Roccuzzo. Mucho se habló acerca de que, aparentemente, la pareja del 10 no querría a la periodista cerca de su marido por la proximidad que en reiteradas oportunidades se evidenció entre ellos. Sin embargo, y como dijimos, el capitán de la Selección Argentina echó por tierra todo eso al acercarse a la trabajadora de prensa y expresarle en vivo: "Si te miro, porque te miro; si te saludo, porque te saludo".

La propia Sofi Martínez agradeció luego, a través de sus cuentas oficiales, el gesto de Leo. También comentó que la propia Roccuzzo se comunicó con ella: "Me dijo que no me preocupara por ese ruido absurdo que habían armado. Es parte de las cosas que tenemos que superar como sociedad cuando se ve a una periodista mujer hablando con un hombre".

Este último domingo, quien salió a defenderla fue Pablo Giralt, quien lleva adelante su labor de conductor asiduamente con ella dentro del equipo de transmisión.

¿Qué dijo Pablo Giralt sobre Sofi Martínez y Messi?

Durante su visita a La Peña del Morfi, Giralt comentó que Messi "se entera de todo" y señaló que "él está muy accesible, disfrutando este Mundial, habla con todo el mundo, le presta atención a todo, escucha, se detiene". En esa misma línea, sostuvo: "Se lo ve en un momento de plenitud absoluta y está en esos detalles. Cuando llegan los Mundiales, los que trabajamos en los medios y estamos en el centro de la escena quizá la mirada está muy puesta sobre nosotros y se inventan un montón de cosas. Se dicen un montón de cosas y uno se la pasa aclarando”.

Sofi Martinez y Pablo Giralt en una transmisión del Mundial 2026.

“Está bueno que el propio protagonista, en este caso, pueda desactivar rumores, comentarios o dichos inexistentes. Son cosas que no pasan realmente, verdaderamente no pasan. Y me parece que es lo más lógico para trabajar más tranquilos”, ponderó. Por otra parte, opinó: "Tiene que haber un buen clima, una buena comunión. La Selección Argentina es distinta a todo, es cercana a todos los argentinos. Hay que disipar todo lo que sea tóxico y poner todas cosas positivas para que la Selección esté concentrada en lo que corresponde y no irnos con temas que no importan ni son verdad”.