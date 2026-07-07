Por la falta de respuestas de Weretilneck, docentes anunciaron que no volverán a las aulas tras el receso invernal

A pocos días de comenzar el receso invernal en las escuelas del país, el gremio docente de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UNTER) adelantó que no iniciarán las clases luego de las vacaciones de invierno. La medida de fuerza será el lunes 27 y 28 de julio y estará acompañada por acciones de distintos puntos en la provincia.

La decisión fue tomada luego de un Congreso Extraordinario que se realizó en Villa Manzano en donde se resolvió convocar a un paro de 48 horas. A través de un comunicado, el sindicato docente sostuvo que la decisión fue adoptada por "la falta de respuestas del Gobierno de Río Negro", al que acusó de "continuar sin convocar a una verdadera instancia de diálogo ni brindar soluciones a los reclamos salariales, laborales y edilicios que atraviesan las comunidades educativas".

En el mismo documento, UNTER afirmó que "mientras el Gobierno intenta instalar una falsa normalidad, en las escuelas la realidad es otra: salarios que pierden frente a la inflación, edificios con graves problemas de infraestructura y derechos que siguen siendo vulnerados".

El gremio responsabilizó al Ejecutivo provincial por la continuidad del conflicto. "La decisión de profundizar este conflicto tiene un único responsable: el Gobierno provincial, que eligió el silencio y la falta de respuestas en lugar de garantizar condiciones dignas para enseñar y aprender", detalló el comunicado. Finalmente, la organización sindical remarcó que "la docencia rionegrina vuelve a expresar, de manera colectiva y democrática, que la educación pública se defiende con inversión, diálogo y respeto por quienes la sostienen todos los días", concluyó.

Desde la Unión de Trabajadores de la Educación adelantaron que de no mediar una convocatoria oficial antes de la finalización del receso invernal, las clases no comenzarán con normalidad.

Río Negro, complicada

Pero el gobernador Weretilneck cosecha varios conflictos en la provincia. Mientras dos legisladores provinciales se fueron del bloque Juntos Somos Río Negro por "no cumplir las promesas de campaña", el mandatario provincial atraviesa una creciente conflictividad que atraviesa el sistema educativo, sanitario, entre otros.

En este contexto, ya son varias las acciones de fuerza que llevó adelante el sindicato docente por la pérdida frente a la inflación. Así cuestionan la falta de convocatoria a negociaciones paritarias y advierten sobre problemas de infraestructura en numerosas escuelas. Esta situación derivó en paros y movilizaciones que afectaron el normal desarrollo del ciclo lectivo y profundizaron la tensión con la administración provincial.

La situación también alcanza al sistema público de salud, donde trabajadores y organizaciones gremiales alertan sobre la escasez de profesionales, dificultades para cubrir vacantes, falta de insumos y condiciones laborales que consideran insuficientes. A estos reclamos se suman los de otros sectores de la administración pública y de las fuerzas de seguridad, que también exigen una recomposición salarial frente a la pérdida del poder adquisitivo.