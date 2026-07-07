Precio del dólar confirmado: este es el valor máximo que puede alcanzar el viernes 10 de julio 2026

Cuál puede ser el valor máximo del dólar

El esquema de bandas cambiarias continúa siendo la principal herramienta utilizada por el Gobierno para administrar la evolución del dólar oficial. Bajo este régimen, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) actualiza diariamente un piso y un techo para la cotización del tipo de cambio mayorista, dentro del cual el precio puede fluctuar libremente según la oferta y la demanda.

De acuerdo con la actualización oficial publicada por la autoridad monetaria, el techo de la banda cambiaria continúa con su sendero ascendente durante julio. Los últimos valores informados muestran que el límite superior alcanzó $1.815,42 el martes 7 de julio y $1.816,64 el miércoles 8 de julio, manteniendo la trayectoria alcista del corredor cambiario.

El valor del dólar, según el BCRA

Cómo funciona la banda cambiaria del dólar

El régimen vigente establece un rango de flotación para el dólar oficial. Mientras la cotización permanezca entre el piso y el techo definidos por el Banco Central, el tipo de cambio puede moverse libremente según las condiciones del mercado.

En cambio, si el dólar supera el límite superior de la banda, el BCRA queda habilitado para intervenir mediante la venta de reservas internacionales para moderar una eventual aceleración cambiaria. Si perfora el piso, puede comprar divisas para fortalecer las reservas y sostener la cotización.

A cuánto va a valer el dólar este viernes

Los últimos valores del techo de la banda

Según los datos oficiales del Banco Central, los valores más recientes son:

Martes 7 de julio: $1.815,42.

$1.815,42. Miércoles 8 de julio: $1.816,64.

De esta manera, el límite superior continúa incrementándose de forma diaria dentro del esquema cambiario vigente.

El mercado sigue de cerca la evolución del tipo de cambio durante el segundo semestre. Entre los factores que pueden influir sobre la cotización aparecen la menor liquidación del complejo agroexportador tras el pico de la cosecha, la demanda estacional de divisas por vacaciones de invierno, la evolución de las reservas internacionales y el contexto financiero internacional. A ello se suma el seguimiento de la política monetaria de Estados Unidos y de los dólares financieros, variables que continúan condicionando las expectativas del mercado.

Por qué es importante el techo de la banda

El techo de la banda cambiaria funciona como una referencia para inversores y operadores financieros, ya que marca el nivel a partir del cual el Banco Central puede intervenir para evitar movimientos bruscos del tipo de cambio. Con la actualización diaria del corredor, el límite superior sigue avanzando de manera gradual, consolidando el esquema de ajuste previsto por el régimen cambiario vigente.