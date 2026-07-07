Cerró una histórica fábrica de calzado.

150 trabajadores quedarán en la calle por el cierre de una histórica fábrica de calzado que pondrá fin a sus operaciones por la crisis económica que vive el país por las políticas del gobierno de Javier Milei.

La empresa Dass cerrará definitivamente su planta de Eldorado, Misiones, el próximo 17 de julio, una decisión que dejará sin empleo a los trabajadores que aún permanecían en actividad y marcará el final de uno de los proyectos industriales más importantes que tuvo la provincia en las últimas dos décadas.

La decisión fue comunicada este lunes a los empleados y confirmada por Gustavo Melgarejo, delegado de la planta y representante de la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina (UTICRA), quien precisó que los trabajadores percibirán las indemnizaciones conforme a la legislación laboral anterior a la última reforma.

Los motivos del cierre de Dass

Según explicó la empresa, el cierre responde a la fuerte caída de la actividad productiva en un contexto de retracción de la demanda y dificultades que afectan a buena parte del sector industrial argentino. La medida genera preocupación no sólo entre los trabajadores despedidos y sus familias, sino también en toda la comunidad de Eldorado, donde la planta llegó a convertirse en uno de los principales motores del empleo privado.

La firma desembarcó en Eldorado en 2007 mediante un acuerdo de comodato impulsado por el Gobierno provincial. Comenzó con apenas ocho trabajadores y, pocos meses después, ya había ampliado su plantel a unos 30 operarios. Con el correr de los años, la fábrica consolidó su crecimiento hasta alcanzar su máximo desarrollo en 2015.

En aquel momento producía alrededor de 22.000 pares de zapatillas por día, operaba en tres turnos y empleaba a cerca de 1.500 trabajadores, convirtiéndose en una de las plantas de calzado más importantes del país. Ese escenario comenzó a modificarse entre 2018 y 2019, cuando la disminución de los pedidos obligó a reducir la producción.

La empresa inició entonces un proceso de reestructuración que incluyó más de 170 despidos y distintos programas de retiros voluntarios para disminuir costos. En 2021, la compañía intentó recuperar parte de su actividad mediante nuevas inversiones destinadas a reactivar líneas de producción para reconocidas marcas internacionales, lo que permitió alimentar expectativas de recuperación.

Sin embargo, esa mejora resultó transitoria. Durante los últimos años, la producción volvió a caer y el plantel se redujo de manera constante hasta quedar integrado por apenas 150 trabajadores, apenas una décima parte de la dotación que supo tener en su momento de mayor actividad.



