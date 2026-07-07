Reino Unido: el impulsor del Brexit renunció a su banca y buscará ser reelegido en medio de un escándalo

Nigel Farage, líder del partido de derecha populista Reform UK y uno de los principales impulsores del Brexit, anunció este martes que renunció a su banca en el Parlamento del Reino Unido para presentarse nuevamente en una elección especial. La decisión llega en medio de una creciente polémica por el origen de parte de su patrimonio y de una investigación sobre presuntas irregularidades vinculadas a donaciones.

Farage dejará su escaño correspondiente a la circunscripción de Clacton-on-Sea, en el condado de Essex, con el objetivo de forzar una elección parcial en la que buscará ser reelegido por los votantes de ese distrito.

Durante un mensaje difundido a través de su canal de YouTube, el dirigente rechazó las acusaciones en su contra y aseguró que siempre actuó dentro de la ley. "No hice nada malo. No violé la ley de ninguna manera", afirmó, al tiempo que sostuvo que cumplió con las normas parlamentarias tras recibir asesoramiento legal. Además, explicó que decidió someter su continuidad al veredicto de los ciudadanos. "Quiero que la gente de Clacton sea quien juzgue mis acciones", expresó, y prometió continuar con la "revolución política" que, según él, inició Reform UK.

La investigación que lleva adelante el organismo parlamentario encargado de supervisar los estándares de conducta quedará suspendida mientras dure el proceso electoral. Si Farage resulta derrotado en los comicios, las autoridades decidirán si retoman o no el expediente. La renuncia generó fuertes críticas entre los principales partidos británicos. Sin embargo, Labour, el Partido Conservador y los Liberal Democrats anunciaron que no presentarán candidatos para disputar la elección parcial. Desde el Partido Laborista acusaron a Farage de intentar desviar la atención del escándalo que lo rodea. "Está envuelto en un caso de corrupción y busca cambiar el foco de la discusión", señalaron voceros de la fuerza.

Las denuncias que complican a Nigel Farage

El nuevo capítulo de la controversia surgió luego de que el periódico The Sunday Times publicara que Farage no habría declarado regalos y pagos recibidos del empresario británico George Cottrell, una situación que podría constituir una infracción a las normas de transparencia parlamentaria.

Cottrell fue procesado en Estados Unidos en 2016 por delitos vinculados al lavado de dinero, fraude electrónico, extorsión y chantaje. Posteriormente cumplió una condena de ocho meses de prisión tras alcanzar un acuerdo con la Justicia estadounidense.

Frente a esas acusaciones, Farage defendió su situación económica y sostuvo que obtener ingresos elevados no constituye una falta. Según explicó, durante la última década incrementó su patrimonio gracias a actividades comerciales, la promoción de productos financieros y su trabajo como creador de contenido en redes sociales. "Gané dinero y eso no debería ser considerado un delito", afirmó el dirigente, quien atraviesa uno de los momentos de mayor tensión política desde que su partido comenzó a consolidarse como una de las principales fuerzas de la derecha británica.