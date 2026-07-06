Francia, fortalecida tras Paraguay y preparada para un reto diferente con Marruecos: DT asistente

Conferencia de prensa de Francia para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Francia seguramente saldrá fortalecida de la dura prueba física a la que se enfrentó ‌contra Paraguay, dijo ‌el segundo entrenador, Guy Stephan, quien destacó que el equipo se está preparando para un reto muy diferente ante Marruecos en los cuartos de final del Mundial el jueves.

Francia superó 1-0 a una aguerrida selección paraguaya en un partido muy ​friccionado. Stephan confirmó ⁠que la federación francesa había presentado una apelación ‌contra la tarjeta amarilla del delantero ⁠Michael Olise, una de las ⁠tres mostradas a los jugadores de su equipo durante el encuentro.

"Creo que disputar un partido así en ⁠esta fase del torneo nos ha resultado ​provechoso, porque nos da respuestas sobre lo ‌que son capaces los ‌jugadores ante ese tipo de adversidad", dijo a ⁠periodistas el lunes.

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"Era un día en el que habría sido fácil perder la calma, y no pasó. Eso sigue siendo una prueba de ​madurez, aunque ‌sean jugadores jóvenes. Fue un partido duro, agotador tanto física como mentalmente. Ahora hemos pasado página", añadió.

Marruecos intentará alcanzar las semifinales por segunda Copa del Mundo consecutiva, y ⁠Stephan dijo que no hay duda de que se trata de un equipo con auténtica clase.

"Será un rival completamente diferente al que acabamos de enfrentar", señaló. "Es un equipo bien organizado y bien estructurado, con cierta solidez y, sobre todo, un equipo muy bueno ‌en la transición que ha marcado muchos goles".

"Además, cuenta con jugadores muy potentes, tanto por la derecha como por la izquierda (...) Es innegable que se trata de un equipo de calidad".

Stephan, que se hizo ‌cargo del equipo para el tercer partido de la fase de grupos cuando Deschamps regresó a Francia tras ‌el fallecimiento de ⁠su madre, respondió de forma concisa a la diatriba racista dirigida al delantero ​Kylian Mbappé por parte de una senadora paraguaya.

"En tres palabras", dijo. "Es vergonzoso, vil, indignante".

(Escrito por Nick Mulvenney en Miami. Editado en español por Javier Leira)