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Es como Italia, pero en pleno Buenos Aires: el pintoresco paseo para conocer el fin de semana largo

Se trata de un pintoresco paseo de compras que ofrece shows artísticos, una zona de juegos y propuestas para toda la familia. A dónde queda.

05 de julio, 2026 | 23.30

Entre los diferentes destinos de Buenos Aires para hacer algo diferente el fin de semana largo, se encuentra un paseo con calles adoquinadas, balcones llenos de flores y puentes: Plaza Canning. Se trata de un sitio que parece sacado de Europa, pero está en Ezeiza y cuenta con un amplio polo gastronómico.

Así es Plaza Canning, un paseo capaz de transportarte a Italia

Ubicada a 30 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, Plaza Canning es un paseo comercial ideal para visitar y recorrer. Cuenta con restaurantes, bares, locales de ropa, librerías, feria de artesanos y espectáculos para toda la familia. Además, hay propuestas especiales según la época del año, por ejemplo, todos los sábados se cambian figuritas del Mundial 2026. 

La entrada a la Plaza Canning es libre y gratuita. Fundado un 31 de mayo de 2006, el objetivo del espacio es transportar a sus visitantes a una aldea medieval de la Toscana, con sus arcadas de piedra y balcones floridos que parecen sacados de un cuento. Además, se pueden disfrutar de muchas propuestas artísticas. 

Plaza Canning busca transporta a sus visitan tes a la Toscana italiana (Foto: Instagram/plazacanningoficial)

Dentro del lugar hay un teatro, zona de juegos, estacionamiento gratuito, y hasta se encuentra el Hotel Plaza Central Canning, con una sala de reuniones que se puede reservar para eventos de hasta 400 personas.

MÁS INFO

Qué horarios tiene Plaza Canning: a dónde se encuentra el paseo

Plaza Canning está abierto toda la semana, pero los horarios de atención varían según el día:

  • Lunes a viernes: de 10 a 20 hs. 
  • Sábados, domingos y feriados de 12 a 20 horas

Solo los locales gastronómicos están abiertos todos los días de 9 a 00 horas. El paseo se encuentra ubicado en Avenida Castex al 1277, Canning, Ezeiza.

¿Cómo se puede llegar a Plaza Canning desde CABA?

 El paseo se encuentra a solo 15 minutos del Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Se puede llegar muy fácil en auto y en transporte público:

  • Auto: desde Capital Federal hay que tomar la Autopista Ricchieri y la avenida Jorge Newbery (Autopista a Cañuelas). Seguir el desvío de la autopista en dirección a San Vicente por la avenida Mariano Castex, en la ruta provincial N° 58. 
  • Transporte público: se puede tomar el colectivo 51 que sale desde la estación Plaza Constitución, el Tren Roca hasta Ezeiza o también optar por las combis que salen desde el Obelisco como la  "San Vicente Express" o "La Medalla" que llegan a Canning.
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