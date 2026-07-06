Es como Italia, pero en pleno Buenos Aires: el pintoresco paseo para conocer el fin de semana largo

Entre los diferentes destinos de Buenos Aires para hacer algo diferente el fin de semana largo, se encuentra un paseo con calles adoquinadas, balcones llenos de flores y puentes: Plaza Canning. Se trata de un sitio que parece sacado de Europa, pero está en Ezeiza y cuenta con un amplio polo gastronómico.

Así es Plaza Canning, un paseo capaz de transportarte a Italia

Ubicada a 30 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, Plaza Canning es un paseo comercial ideal para visitar y recorrer. Cuenta con restaurantes, bares, locales de ropa, librerías, feria de artesanos y espectáculos para toda la familia. Además, hay propuestas especiales según la época del año, por ejemplo, todos los sábados se cambian figuritas del Mundial 2026.

La entrada a la Plaza Canning es libre y gratuita. Fundado un 31 de mayo de 2006, el objetivo del espacio es transportar a sus visitantes a una aldea medieval de la Toscana, con sus arcadas de piedra y balcones floridos que parecen sacados de un cuento. Además, se pueden disfrutar de muchas propuestas artísticas.

Plaza Canning busca transporta a sus visitan tes a la Toscana italiana (Foto: Instagram/plazacanningoficial)

Dentro del lugar hay un teatro, zona de juegos, estacionamiento gratuito, y hasta se encuentra el Hotel Plaza Central Canning, con una sala de reuniones que se puede reservar para eventos de hasta 400 personas.

Qué horarios tiene Plaza Canning: a dónde se encuentra el paseo

Plaza Canning está abierto toda la semana, pero los horarios de atención varían según el día:

Lunes a viernes: de 10 a 20 hs.

Sábados, domingos y feriados de 12 a 20 horas

Solo los locales gastronómicos están abiertos todos los días de 9 a 00 horas. El paseo se encuentra ubicado en Avenida Castex al 1277, Canning, Ezeiza.

¿Cómo se puede llegar a Plaza Canning desde CABA?

El paseo se encuentra a solo 15 minutos del Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Se puede llegar muy fácil en auto y en transporte público: