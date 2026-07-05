CazeTV atrae a espectadores del Mundial en Brasil y desafía a la televisión tradicional

Una pantalla gigante transmite un partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en CazeTV, un canal brasileño de YouTube, en São Paulo

Durante décadas, ​ver el Mundial de fútbol en Brasil significaba encender la televisión, pero este año, por primera vez, solo la mitad de los partidos se retransmiten de la forma habitual.

CazeTV, una plataforma basada en YouTube y ‌fundada por el "streamer" Casimiro Miguel, es la ‌única que retransmite los 104 partidos de forma gratuita, lo que convierte al mayor mercado mediático de Latinoamérica en un laboratorio muy seguido para los deportes en directo en la era del streaming.

Globo —la cadena de televisión más grande de Latinoamérica, que lleva mucho tiempo dominando el mercado— sigue siendo la principal emisora del Mundial en el país, con un alcance del 86% de la audiencia del torneo hasta la fecha.

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Sin embargo, los primeros datos de audiencia sugieren que esta se ha fragmentado, ya que los espectadores se reparten entre CazeTV y otros canales.

El cambio hacia ​el "streaming" ha brindado a los aficionados ⁠más jóvenes más formas de ver los partidos, al tiempo que ha hecho que algunos encuentros sean ‌más fáciles de perderse para los espectadores ocasionales acostumbrados a ver el Mundial en la ⁠televisión en abierto.

CazeTV afirma que alcanzó un máximo de 21,3 millones ⁠de dispositivos conectados simultáneamente cuando Brasil venció a Japón por 2-1, lo que la convertiría en una de las retransmisiones en directo más vistas de la historia de YouTube.

La plataforma tendrá otra oportunidad de atraer espectadores el domingo, cuando ⁠Brasil se enfrenta a Noruega por un puesto en cuartos de final.

Su propietaria, LiveMode, ha llevado ​el concepto a Portugal, donde LiveModeTV —un canal de YouTube en el que el ‌futbolista Cristiano Ronaldo es uno de los principales accionistas— está ‌retransmitiendo 34 partidos del Mundial de forma gratuita. Según LiveMode, en sus primeras semanas el canal llegó ⁠a casi el 90% de los hogares portugueses.

UN TERRENO FÉRTIL

La cultura deportiva de Brasil, el alto nivel de participación digital y los influyentes creadores de contenido prepararon las condiciones adecuadas para que el modelo de CazeTV prosperara, según Sergio Lopes, cofundador de LiveMode.

"Todas las grandes organizaciones deportivas se preguntan cómo conectar con un público cuyos hábitos de ​consumo de medios ‌han cambiado significativamente", señaló. "Brasil es uno de los lugares donde esta transformación se ha producido muy rápidamente, lo que nos ha permitido probar y perfeccionar ideas a gran escala".

Cuando la FIFA, el organismo rector del fútbol mundial, anunció su acuerdo con CazeTV para el Mundial de 2026, afirmó que quería conectar con un público más joven "a través de una cobertura digital impulsada por la comunidad".

El atractivo ⁠de CazeTV, que también se puede ver en "streaming" a través de algunas aplicaciones como Amazon Prime y Disney+, radica en sus jóvenes presentadores, como Casimiro —conocido por los aficionados como "Caze"—, que se dirigen directamente a la audiencia con comentarios informales y humor.

Su auge refleja una tendencia global hacia el "streaming", según Danni Moore, analista de radiodifusión de la empresa británica Ampere Analysis. La última encuesta de su empresa reveló que el 53% de los aficionados al deporte de entre 18 y 34 años prefiere el "streaming", frente al 45% entre el total de aficionados.

Sin embargo, la decisión de CazeTV de integrar las apuestas deportivas ‌en la retransmisión, mostrando las cuotas de los partidos en las plataformas de apuestas patrocinadoras, fue objeto de críticas en un país donde la adicción a las apuestas se ha convertido en un tema de preocupación para el Gobierno.

El lanzamiento de CazeTV se produjo después de que Globo renegociara sus derechos de la Copa Mundial con la FIFA durante la pandemia, conservando los derechos televisivos a cambio de renunciar a la exclusividad digital, una medida que, según la cadena, equilibraba ‌el aumento de los costos de los derechos con el valor para las audiencias y los anunciantes.

Posteriormente, la FIFA se asoció con LiveMode, que lanzó CazeTV con Miguel para el Mundial de 2022 y amplió sus derechos para 2026.

Para José Carlos Marques, uno ‌de los principales expertos ⁠brasileños en medios de comunicación futbolísticos, el hecho de que Globo no comprara todos los derechos del Mundial en 2020 fue un "error estratégico" que permitió a los impulsores de CazeTV aprovechar ​una oportunidad en un país donde la participación en línea es excepcionalmente alta.

"Las cadenas de televisión querrán contraatacar de cara al Mundial de 2030", afirmó. "Intentarán competir en igualdad de condiciones con CazeTV, o con cualquier otro medio que surja con la intención de retransmitir el torneo".

Con información de Reuters