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Precio de la nafta en CABA y PBA: a cuánto cotizan los combustibles hoy sábado 4 de julio

Precios actualizados de nafta súper, premium, gasoil, gasoil premium y GNC en YPF, Shell, Axion, Puma, Gulf y VOY para hoy sábado 4 de julio en CABA y PBA.

04 de julio, 2026 | 07.00

Los precios de los combustibles en las estaciones de servicio de CABA y Provincia de Buenos Aires para la jornada de hoy sábado 4 de julio se mantienen actualizados según los promedios informados por las petroleras. A continuación, el detalle por empresa.

Precios YPF

  • Nafta Súper: $2048.00
  • Nafta Premium: $2262.00
  • Gasoil: $2115.00
  • Gasoil Premium: $2323.00
  • GNC: $732.98

Precios Shell

  • Nafta Súper: $2135.15
  • Nafta Premium: $2438.29
  • Gasoil: $2198.64
  • Gasoil Premium: $2498.71
  • GNC: $649.00

Precios Axion

  • Nafta Súper: $2099.00
  • Nafta Premium: $2429.00
  • Gasoil: $2189.00
  • Gasoil Premium: $2469.00
  • GNC: $550.00

Precios Puma

  • Nafta Súper: $2027.00
  • Nafta Premium: $2406.00
  • Gasoil: $2180.00
  • Gasoil Premium: $2440.00
  • GNC: $699.00

Precios Gulf

  • Nafta Súper: $1597.00
  • Nafta Premium: $1825.00
  • Gasoil: $1754.00
  • Gasoil Premium: $1899.00
  • GNC: $529.00

Precios VOY

  • Nafta Súper: $2030.00
  • Nafta Premium: $2223.00
  • Gasoil Premium: $2389.00
  • GNC: $709.00

Los valores expresados representan el promedio de los precios que las empresas informan al Gobierno nacional, según lo establecido por la resolución 314/2016 del ex Ministerio de Energía.

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