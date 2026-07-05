La Fragata Libertad formó parte del desfile naval por el aniversario de la independencia de Estados Unidos, en un gesto del alineamiento del gobierno de Javier Milei con el de su par Donald Trump. La última vez que el buque escuela argentino había participado de un 4 de julio había sido en 1976, bajo el régimen de la última dictadura cívico militar.

"La Fragata Libertad encabezó la formación internacional de buques frente a la Estatua de la Libertad, en Nueva York, durante la celebración por el 250° aniversario de la independencia de los Estados Unidos", informó el portal oficialista La Derecha Diario, que consideró el hecho como un "orgullo argentino".

El buque escuela estuvo amarrado en el puerto de New Orleans desde mayo, en aras de permanecer en aguas estadounidenses para luego participar de la celebración de los 250 años de la independencia de Estados Unidos de Gran Bretaña.

"La escala constituye la primera visita oficial a esta ciudad en la historia del Buque Escuela y representa el segundo puerto del itinerario iniciado el pasado 11 de abril desde Buenos Aires. Asimismo, es el primer punto previsto dentro de la participación argentina en el Sail 250, encuentro náutico que reúne a grandes veleros y buques representativos de distintas Armadas del mundo para sumarse a las celebraciones por el 250º aniversario de la nación norteamericana", habían indicado desde el ministerio de Defensa.

El antecedente de este tipo de participación se registra en la celebración de los 200 años de la independencia estadounidense, en 1976. En esa oportunidad, 16 veleros de 14 nacionalidades ingresaron al puerto de Nueva York. Además de la conmemoración del 4 de julio, el evento formó parte de la serie de eventos náuticos conocidos como Operatión Sail.

Fue así que Argentina aportó la Fragata Libertad al desfile naútico, al igual que lo hicieron embarcaciones del Reino Unido, Canadá, Australia, Francia, Italia, Alemania Occidental, Dinamarca, Noruega, Suecia, España, Portugal, la Unión Soviética, Israel, Egipto, Venezuela, Perú, Argentina, Chile, Colombia, Sudáfrica, los Países Bajos y Rumania.

Desde el 24 de marzo de 1976, la Nación argentina se encontraba bajo el mando del gobierno de facto que lideraron los militares Jorge Rafael Videla, Emilio Massera y Orlando Agosti, tras el derrocamiento de la presidenta María Estela Martínez de Perón.