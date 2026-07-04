La liga canadiense dice que 17 goles anulados en el Mundial habrían valido con su regla de "luz"

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Dieciseisavos de final - Portugal vs Croacia - Estadio Toronto, Toronto, Canadá - 2 de julio de 2026. Cristiano Ronaldo, de Portugal, junto al árbitro Espen Eskas durante el partido

El Mundial ​ha dado a la Canadian Premier League mucho que discutir con la FIFA después de que un gol anulado a Cristiano Ronaldo figurara entre los 17 que habrían sido válidos bajo una interpretación ‌revisada del fuera de juego que está probando ‌su máxima categoría, dijo la liga el viernes.

La CPL ha estado probando este año en sus partidos la llamada regla de fuera de juego por "luz", en cooperación con la FIFA.

Bajo el nuevo enfoque, un jugador atacante queda en fuera de juego sólo si hay una separación clara, o "luz", entre el atacante y el defensor, lo que significa que se considerará que el atacante está en posición reglamentaria si cualquier parte del cuerpo con la que pueda marcar legalmente está a la misma altura o por detrás del penúltimo defensor.

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El más reciente de los 17 ​casos del Mundial identificados por ⁠la CPL se produjo durante el cruce de dieciseisavos de final entre Portugal y Croacia el jueves en ‌el Estadio Toronto, donde a cada equipo se le anuló un gol por fuera de ⁠juego que, según la liga, habría sido válido si la ⁠interpretación del fuera de juego por "luz" hubiera estado en vigor.

"Va a dar lugar a una conversación interesante con la FIFA después del Mundial", dijo el vicepresidente ejecutivo de la CPL, Costa Smyrniotis, quien asistió a la victoria de ⁠Portugal por 2-1 sobre Croacia. "No sólo mirando la prueba en nuestra liga, sino también las observaciones del ​Mundial, y cómo se reúne todo eso".

"A final de año, una vez que ‌termine la prueba en la CPL, tendremos una mejor ‌comprensión de si esto es algo que tiene sentido de cara al futuro: ¿esta prueba se convierte en ⁠permanente?"

"MUCHO DESCONTENTO" POR LAS REGLAS DEL FUERA DE JUEGO

En el partido de Portugal, Ronaldo picó el balón por encima del portero de Croacia para empatar el encuentro 1-1, pero la celebración del que habría sido su primer gol en una fase eliminatoria del Mundial quedó interrumpida cuando el asistente levantó el banderín y señaló fuera de juego ​del delantero de ‌41 años.

Una revisión del VAR confirmó la decisión y, cuando la imagen mostrada en las pantallas del estadio enseñó que Ronaldo estaba en fuera de juego por un margen mínimo —su hombro estaba ligeramente por delante del penúltimo defensor—, el jugador simplemente levantó las manos al aire con exasperación.

El gol anulado a Petar Sucic, que habría puesto a Croacia por delante en el minuto 80, también ⁠habría contado bajo la regla que se está usando actualmente en la CPL.

"Ha habido muchísimo descontento en torno a la idea de 'eso debería haber sido gol'. Los hinchas croatas fuera del estadio anoche sólo querían hablar de haberse quedado sin un gol, quejándose de la decisión de fuera de juego", dijo Smyrniotis antes de centrarse en los esfuerzos de la CPL.

"Bueno, aquí hay una liga nacional que en realidad está probando una oportunidad para arreglar esto: para corregir la regla, de una manera que creo que es un poco más justa, más comprensible y que, en última instancia, si todo sale ‌bien, devuelve un poco de ventaja al atacante, lo que también crea algo más de emoción y entretenimiento en nuestro juego".

"QUEREMOS UN FÚTBOL ENTRETENIDO"

La interpretación revisada, propuesta por el exentrenador del Arsenal y actual jefe de Desarrollo Mundial del Fútbol de la FIFA, Arsène Wenger, apunta a impulsar el juego ofensivo y mejorar la fluidez en los partidos competitivos.

Smyrniotis dijo que la CPL, que celebró su temporada inaugural en 2019, no tiene una historia que "nos frene" a la ‌hora de tratar de ser innovadora, lo que la dejó más dispuesta a probar la regla de fuera de juego por luz en asociación con la FIFA.

"Lo vemos como una forma de colaborar con ellos", dijo Smyrniotis. "Es su prueba, pero en ‌última instancia queremos un fútbol ⁠entretenido: un fútbol entretenido significa que la gente presta atención a nuestros clubes, que la gente asiste a nuestros partidos, que disfruta del fútbol de la CPL, que normalmente es ​atractivo, con buenos partidos con goles, buen entretenimiento y buena calidad.

"Esperamos que, al participar en una prueba de este tipo, cuya esperanza es sólo mejorar eso, ese sea el resultado de cara al futuro, y hemos sido un buen socio en este proceso".

Con información de Reuters