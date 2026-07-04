Lorenzo elogia la solidez defensiva de Colombia tras la victoria sobre Ghana

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Dieciseisavos de final - Colombia vs Ghana - Estadio Kansas City, Kansas City, Misuri, EEUU - 3 de julio de 2026. El seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, antes del partido

El entrenador de Colombia, Néstor Lorenzo, elogió la disciplina defensiva ‌de su equipo ‌tras la victoria por 1-0 del viernes sobre Ghana, que les dio el pase a los octavos de final del Mundial, y afirmó que su capacidad para mantener una ventaja ​mínima fue clave ⁠para asegurarse el duelo contra ‌Suiza.

• Lorenzo dijo que los ⁠defensores colombianos tuvieron un ⁠papel exigente porque el equipo jugó durante largos tramos del partido muy adelantado en ⁠el campo.

• "Después de generar varias ​situaciones y no convertir, me ‌gustó cómo defendimos", dijo ‌Lorenzo a periodistas.

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• "Valoro el hecho de ⁠no haber sufrido llegadas claras del rival", añadió Lorenzo.

• Lorenzo dijo que James Rodríguez no estaba lesionado ​tras ‌ser sustituido y describió el cambio como táctico, aunque señaló que varios jugadores habían estado lidiando con síntomas similares a los de ⁠la gripe. "James está bien. No tiene lesión", afirmó.

• Jhon Córdoba fue el único jugador que terminó el partido con una preocupación física, dijo el entrenador Lorenzo, quien añadió que la gravedad sólo se ‌conocerá después de los exámenes médicos.

• Colombia enfrentará a Suiza en los octavos de final el martes en Vancouver.

• "Es Suiza. (Tienen) orden, pero con buenos jugadores. De mitad ‌de cancha para adelante juegan muy bien. Tienen jugadores buenos en la organización del ‌juego, tienen ⁠un funcionamiento muy aceitado de hace muchos años. Va ​a ser un partido muy duro".

Con información de Reuters