Javier Milei volvió a demostrar su alineamiento irrestricto con Estados Unidos. En un mensaje por la red social X, el presidente argentino celebró el día de la independencia de la nación norteamericana con un mensaje en sus redes en el que también les habló a los argentinos.

Apelando a las mayúsculas, Milei tituló su mensaje "HACER AMÉRICA GRANDE OTRA VEZ", en alusión al slogan de su par Donald Trump. En referencia al 4 de julio, el mandatario argentino señaló que "hace 250 años un grupo de hombres fundaba una república sobre una idea simple pero a la vez revolucionaria: que todos los hombres son iguales ante Dios, y que son poseedores de derechos naturales inalienables a la vida, la libertad y la propiedad".

"Bajo esta premisa, ese país se convirtió rápidamente en el opuesto absoluto de los países que abrazaron las ideas contrarias: las del comunismo. La prosperidad de los EEUU es la envidia de todos los pueblos oprimidos, pero ella palidece frente a la libertad con la que cuentan sus ciudadanos y es, de hecho, una mera consecuencia de su preservación", continuó.

Según afirmó, "la Argentina fue un país fundado bajo este mismo anhelo", ya que es "una democracia liberal, cuyo deber es proteger la libertad de las personas y sus frutos".

"Por eso, quienes no están de acuerdo con este principio básico no pueden llamarse verdaderos patriotas. Dado que Argentina, como Estados Unidos, se fundó bajo ese principio, quien atente contra él no es más que un traidor a la patria", desafió.

A entender de Milei "estos valores son propios de ambos países y que ponerlos en el centro es la llave para hacer a toda América grande otra vez, desde Alaska a Tierra del Fuego".

"Felicito a todos los estadounidenses en este 4 de julio y cuento con que sigan siendo un faro de libertad en el Norte, mientras volvemos a hacer de la Argentina un faro de la libertad en el Sur", anheló el presidente argentino.

Milei escribió en su mensaje "¡Feliz 4 de Julio!", etiquetando a la cuenta de Trump, y cerró con "VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!"

Milei viajará a Reino Unido: cuándo será y cuáles serán los motivos

Milei viajará a Reino Unido este año, según confirmaron a El Destape desde Cancillería. La última vez que un presidente argentino tuvo una reunión bilateral con un primer ministro fue en 1998, cuando Carlos Menem se reunión con el entonces lider británico Tony Blair y con la reina Isabel II.

Fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores que comanda Pablo Quirno acotaron que la intención es que el viaje de Milei a Reino Unido incluya una versión del "Argentina Week", que el gobierno de La Libertad Avanza promocionó en Nueva York para atraer inversiones al país.

La información de Cancillería refuerza lo anunciado por el diario británico The Telegraph a fines del 2025. El artículo afirmaba que Milei habría comenzado negociaciones con Londres para revisar la prohibición británica sobre la exportación de armas y componentes militares hacia Argentina, que rige desde 1982 tras la Guerra de Malvinas.