Chau al flequillo recto: los cortes que serán tendencia este invierno 2026

Los nuevos cortes priorizan movimiento, frescura y un mantenimiento mucho más sencillo.

Con el invierno 2026 ya instalado, las tendencias en peluquería empiezan a consolidarse y muestran un cambio claro en los estilos más elegidos. El clásico flequillo recto pierde protagonismo frente a cortes que buscan mayor movimiento, un aspecto natural y un mantenimiento más sencillo. La moda apuesta por looks versátiles que combinan elegancia y practicidad para el día a día.

El invierno 2026 trae una nueva forma de llevar el pelo

Las propuestas que dominan esta temporada dejan atrás las líneas rígidas y los acabados demasiado estructurados. En cambio, los especialistas destacan cortes que acompañan la forma natural del cabello, aportan brillo y generan una imagen fresca sin necesidad de dedicar demasiado tiempo al peinado.

Esta tendencia también responde a una búsqueda cada vez más frecuente: conseguir un look prolijo que resulte fácil de mantener. Durante los meses de frío, cuando el cabello suele verse más seco o con frizz, los cortes que aportan movimiento ayudan a conservar una apariencia cuidada sin grandes esfuerzos.

El resultado son estilos que pueden adaptarse tanto a quienes prefieren un cambio importante como a quienes buscan renovar su imagen sin modificar por completo el largo del pelo.

Flequillo lateral: la opción más versátil de la temporada

Entre las principales novedades aparece el flequillo lateral, que reemplaza al tradicional flequillo recto como uno de los favoritos del invierno. Su principal ventaja es que se adapta con facilidad a distintos tipos de rostro y permite modificar el peinado simplemente cambiando la raya.

Además, su crecimiento suele ser mucho más natural, por lo que requiere menos visitas a la peluquería para mantener la forma. Esto lo convierte en una alternativa práctica para quienes buscan comodidad sin resignar estilo.

Este invierno, vos podés renovar tu look sin perder naturalidad ni comodidad.

También ofrece múltiples posibilidades de peinado, ya sea con el cabello lacio, con ondas suaves o con mayor volumen, logrando un resultado elegante y moderno.

El bob graduado sigue ganando lugar

Otro de los cortes que pisa fuerte esta temporada es el bob graduado. Se caracteriza por mantener mayor volumen cerca del rostro mientras la parte posterior, especialmente la nuca, queda más elevada, generando una silueta definida.

Este diseño ayuda a enmarcar las facciones, especialmente la mandíbula, y brinda una sensación de orden en el cabello sin necesidad de incorporar un flequillo. Por ese motivo, muchas personas lo eligen para renovar su imagen con un cambio visible, pero sofisticado.

Las tendencias buscan un cabello saludable con estilos modernos y muy versátiles.

Además de su estética, es un corte que funciona muy bien tanto en cabellos lisos como levemente ondulados, lo que amplía las posibilidades para diferentes tipos de pelo.

Flowing midi: movimiento sin perder el largo

Para quienes no quieren apostar por un corte corto, el flowing midi aparece como una de las opciones más buscadas del invierno 2026. Se trata de una media melena con capas suaves que aportan ligereza y evitan que el cabello luzca pesado.

Su principal atractivo está en la versatilidad. Puede llevarse con brushing, completamente lacio o con ondas naturales, adaptándose a distintos estilos y ocasiones sin perder movimiento.

Esta alternativa logra un equilibrio entre practicidad y elegancia, convirtiéndose en una de las tendencias que mejor representa el espíritu de la temporada: un cabello saludable, natural y fácil de mantener.