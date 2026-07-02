Cómo es el nuevo recibo de sueldo obligatorio.

Tras la aprobación de la reforma laboral impulsada por Javier Milei, en Argentina rige la obligación de emitir un nuevo modelo de recibo de sueldo, según lo establecido por el Decreto 407/2026. Esta normativa incluye a todos los empleadores sin importar su tamaño, aunque a fines de junio muchas empresas seguían usando el formato anterior, generando dudas y confusión tanto en trabajadoras como en empleadores.

El nuevo formato introduce cambios importantes en la estructura e información que debe contener el recibo. Ahora, antes del detalle del sueldo bruto y la liquidación habitual, se debe mostrar una sección con el costo total que representa el empleado para la empresa. Además, al final del documento, se agrega un resumen del costo laboral acompañado por un gráfico de torta que ilustra cómo se distribuyen esos gastos.

Esta incorporación busca mejorar la transparencia sobre el salario y el costo total para el empleador, pero algunos especialistas alertan que el exceso de información puede complicar la comprensión para quienes no están familiarizados con términos técnicos. Además, el impuesto a las ganancias no se informa por separado en el gráfico y la información puede resultar compleja para muchos trabajadores.

Por qué muchas empresas no se adecuaron al nuevo recibo de sueldo

El decreto no contempló un período de adaptación: la obligación empezó desde la publicación en el Boletín Oficial. Esto generó dificultades para varias empresas, que tuvieron que modificar sus sistemas de liquidación de sueldos en tiempo récord. El proceso implica actualizar software, parametrizar nuevos conceptos y sumar controles para evitar errores.

Mientras que las empresas grandes, con departamentos internos o proveedores tecnológicos, lograron adaptarse más rápido, las pymes y aquellas que liquidan sueldos manualmente, por ejemplo con Excel, enfrentaron mayores obstáculos.

El nuevo recibo detalla conceptos como contribuciones patronales individualizadas, conceptos convencionales a cargo del empleador, prorrateos y la composición gráfica del costo. Un ejemplo aplicado a empleados de comercio muestra cómo se deben informar porcentajes y montos de cargas, además de los valores fijos o variables correspondientes a cada convenio.

En cuanto a la estructura, la primera parte del recibo mantiene los datos de identificación del empleador y trabajador, similar a los modelos tradicionales. El cambio se observa a continuación, con la información del costo total para el empleador antes del detalle habitual y, finalmente, el gráfico que visualiza la distribución del costo laboral.

Se aclaró que el Decreto 407/2026 no prevé un plazo diferido para la implementación y aunque la norma obliga a emitir los recibos en el nuevo formato, no deberían aplicar sanciones porque se necesita un tiempo para adecuar los sistema. Si no se pudo emitir el recibo nuevo, las empresas pueden entregar el formato anterior de forma provisoria y luego reemplazarlo por el actualizado, dejando constancia documental de ambos. Se espera que muchas empresas que no lograron adecuarse en junio completen los cambios en julio.