Pymes advierten que habrá atrasos en el pago de salarios y aguinaldo de junio

En medio de una morosidad creciente en la cadena de pagos, de las bajas ventas y de las elevadas tasas de los créditos productivos, cámaras de pymes advierten que corre peligro el pago de los salarios y el aguinaldo de junio en tiempo y forma.

Las pequeñas y medianas empresas, que generan el 70% del empleo registrado del país, son uno de los sectores más golpeados por las políticas de Javier Milei. Desde la asunción del Gobierno, cerraron en total unas 26.500 empresas, en su mayoría pymes, según datos de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo (SRT) procesados por Fundar. Solo durante marzo, según los últimos datos disponibles, dejaron de existir unas 2.000.

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Este escenario se agravó en el último mes. Una reciente encuesta elaborada por el Observatorio Pyme (una fundación auspiciada por la UIA y Techint) reveló que el problema que más se profundizó en el último año es el de los "retrasos en el pago de los clientes". En el primer trimestre de 2026, un 60% de las pymes encuestadas consideró que este es uno de los principales factores que las afectan. A comparación, solo un 35% lo identificaba como un problema un año antes.

Del mismo modo, otro relevamiento, de la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC), alertó que un 70% de las empresas denunció en 2026 una extensión unilateral de plazos de pago por parte de clientes, mientras más del 50% sufrió mayores incumplimientos y casi un 30% registró deudas directamente incobrables.

La tendencia se ve reflejada en el hecho de que la morosidad en los créditos a empresas se ubicó en 3,3% en abril, según los datos oficiales del BCRA, lo que representa un fuerte crecimiento frente al 0,9% de un año atrás. Aunque todavía se encuentra por debajo del nivel de inicios de 2024, de la pandemia o de la crisis macrista de 2018-2019, la velocidad del aumento es preocupante.

Se trata, a su vez, de una consecuencia lógica de la merma en la actividad. Hace un año, la industria y el comercio, principales vectores de las pymes, todavía mostraban señales de leve crecimiento, aunque respecto al desplome de inicios de 2024. Ni siquiera eso se sostuvo en los últimos 12 meses. La industria cayó casi ininterrumpidamente desde julio de 2025, con excepción de marzo pasado, según el Indec. El comercio, en tanto, comenzó a desacelerar en septiembre de 2025 para tocar su piso en febrero último.

Por esto, la caída de las ventas se volvió a ubicar como el mayor problema de las pymes, señalado por un 83% según el relevamiento del Observatorio Pyme, mostrando un crecimiento incluso por sobre el 63% que lo señalaba un año antes.

Por eso, se entiende que, producto de ello, no solo el desempleo se mantiene en 7,8%, sino que, además, la informalidad laboral crece cada vez más frente a un atraso de los salarios reales privados formales que fue constante entre septiembre y al menos marzo.

El pago del salario y el medio aguinaldo de junio

El contexto de atraso de los pagos a los proveedores empeoró la situación financiera de las pymes, al punto de que desde más de una entidad que las representa salió a alertar por la posibilidad cierta de un atraso en el pago tanto de los salarios de junio como del medio aguinaldo.

Julián Moreno, titular de APYME, admitió que muchas empresas están resignadas a comprometer más pagos a sus proveedores debido a la necesidad de afrontar el aguinaldo. "Las empresas tienen que cuidar su mango teniendo el compromiso de los aguinaldos de este mes. Entonces, es probable que haya un pico propio de ese ahorro. Quizás algunas incluyan patear los pagos y, obviamente, dañar a otras de la cadena", explicó a El Destape.

Pero otros advierten que, incluso así, el pago del salario y aguinaldo en tiempo y forma está comprometido. "Va a haber pagos de aguinaldos por un lado y de salarios por otro", señaló al respecto Leo Bilanski, titular de ENAC, aludiendo a posibles demoras sobre este punto.

En el mismo sentido, Marcelo Fernández, titular de CGERA, anticipó a El Destape que, como muchas pymes sufren el embargo de cuentas, "están haciendo malabares para poder ver cómo hacen para pagar el sueldo del mes de junio, (y) el medio aguinaldo". "La situación es muy complicada y creemos que se va a notar en estos días, cuando muchas empresas no estén pudiendo pagar los salarios, no solamente por la cadena de pago, sino también por la baja actividad", agregó.

Para peor, en el sector no ven la posibilidad de una salida al pago de salarios en tiempo y forma a través de la toma de créditos. "Eso depende de los bancos. No estamos calificando bien por el tema de los balances, pero eso depende de los bancos y entidades financieras", se resignó Fernández de CGERA. Del mismo modo, para Bilanski "no hay tasa accesible que te permita refinanciar hoy gastos fijos o corrientes. Las tasas están arriba del 20%". "En un escenario de caída de ventas no te queda margen para afrontar el compromiso financiero de un crédito", concluyó el titular de ENAC.