El método de Robert De Niro para desafiar el paso del tiempo a los 82 años y que cualquiera puede copiar

La exigente rutina de Robert De Niro para llegar bien a los 82 años.

A sus 82 años Robert De Niro no se detiene: a fin de año estrenará Focker in Law, la cuarta película de La familia de mi novia, y ya tiene varios proyectos de cine y televisión en desarrollo, lo que lo obliga a mantenerse activo. Y en medio de su ajetreada vida profesional, salió a la luz la rigurosa rutina del actor para traspasar los 80 en buen estado físico.

De Niro compartió su rutina en varias oportunidades al ser consultado en entrevistas y discursos, como el que pronunció en mayo de 2015 en la Escuela de Artes Tisch de la Universidad de Nueva York. El plan de la estrella de cine se basa en una serie de tareas y ejercicios que cumple a rajatabla para mantenerse activo y saludable.

La rutina de Robert De Niro para mantenerse sano a los 82 años consiste en:

En el arranque de su jornada (entre las 5 y las 6 de la mañana) se dedica a repasar guiones, leer y cumplir las tareas que le demanda su cadena de hoteles y restaurantes Nobu.

de su jornada (entre las 5 y las 6 de la mañana) se dedica a repasar guiones, leer y cumplir las tareas que le demanda su cadena de hoteles y restaurantes Nobu. Su primera comida, el desayuno , es simple pero altamente nutritivo: café solo, jugo de naranja recién exprimido, huevos (revueltos o tibios) y tostadas de pan integral o bagels clásicos de Nueva York.

, es simple pero altamente nutritivo: café solo, jugo de naranja recién exprimido, huevos (revueltos o tibios) y tostadas de pan integral o bagels clásicos de Nueva York. Tras el desayuno, el actor cumple con una serie de ejercicios físicos guiado por su entrenador personal, James Brady: tres veces a la semana combina ejercicios cardiovasculares para mejorar la resistencia y ejercicios de fuerza, para mantener una buena masa muscular.

guiado por su entrenador personal, James Brady: tres veces a la semana combina ejercicios cardiovasculares para mejorar la resistencia y ejercicios de fuerza, para mantener una buena masa muscular. En sus comidas de almuerzo y cena, Robert De Niro opta por una alimentación balanceada y saludable como arroz integral, pescado fresco, carbohidratos de asimilación lenta y verduras cocidas.

Así será Focker in Law, la película que marca el regreso de Robert De Niro a la comedia

En Focker in Law, los roles de la primera película de La familia de mi novia se invierten y ya no es más Greg Focker (Ben Stiller) quien padece a su suegro, Jack Byrnes (Robert De Niro). Ahora es Olivia Jones, personaje que interpreta Ariana Grande, quien debe ganarse el respeto de su suegro Greg, quien a su vez logra una buena impresión del patriarca Byrnes. El conflicto principal de la película ronda la brecha generacional y psicológica que hay entre Greg y la nueva novia de su hijo Henry, quien rompe con el estereotipo de novia ingenua.

Entre bromas –o no–, Olivia cuestiona la sobreprotección que Greg tiene sobre Henry y menciona en varias ocasiones que “lo liberará de sus garras”. Sin embargo, esto no es tomado a la ligera por el suegro sobreprotector. En el tráiler, Olivia se presenta como una mujer inteligente que llegó a trabajar con el FBI en negociaciones con criminales, lo que le da una considerable ventaja sobre el padre de su novio. Por su parte, Greg sospecha de Olivia y no la cree correcta para su hijo. Incluso, llega a describirla como alguien entrenada para manipular, lo que los lleva a tener una divertida rivalidad.

Para dificultad de Greg, Olivia se vuelve muy cercana a Jack, quien llega a considerarla para “el círculo de confianza” que vimos en la primera entrega. La película vuelve a contar con las actuaciones de Blythe Danner, Teri Polo y Owen Wilson. La película llegará a los cines argentinos en noviembre de 2026 y marca el regreso de Robert De Niro a la comedia.