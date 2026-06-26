Zapatos Mary Jane: cómo combinar el calzado que es furor este invierno

Las medias protagonistas potencian cualquier look durante los días más fríos del invierno.

Los zapatos Mary Jane recuperaron un lugar destacado en las tendencias de moda para el invierno 2026. Este clásico, reconocido por su tira sobre el empeine y su diseño elegante, volvió a instalarse entre los favoritos gracias a su comodidad y versatilidad. Hoy aparecen en distintas versiones y se adaptan tanto a looks informales como a propuestas más sofisticadas.

La moda de esta temporada apuesta por prendas y accesorios que combinan funcionalidad con estilos inspirados en décadas pasadas. En ese contexto, los Mary Jane se convirtieron en un básico capaz de acompañar diferentes outfits sin perder vigencia.

Por qué los zapatos Mary Jane son tendencia en 2026

Aunque se trata de un diseño con una larga historia, en los últimos años este calzado fue reinterpretado por distintas marcas con propuestas más modernas. Hoy pueden encontrarse modelos de cuero, charol, gamuza, con plataforma, taco bajo o detalles metálicos.

Su regreso también responde al crecimiento de estilos como el preppy, el romántico y el minimalista, que priorizan prendas atemporales por encima de las modas pasajeras. Además, son una opción cómoda para el uso diario, algo cada vez más valorado a la hora de elegir el calzado.

Cómo usar los Mary Jane durante el invierno

Una de las combinaciones más elegidas consiste en llevarlos con medias visibles. Las versiones opacas, de lana fina, canalé o con detalles de encaje aportan textura y ayudan a completar un look ideal para los días de bajas temperaturas.

Otra alternativa es combinarlos con jeans rectos o de piernas amplias. Este conjunto logra una imagen relajada, pero con un toque elegante que funciona tanto para una jornada laboral como para una salida informal.

Este clásico se adapta tanto a estilos románticos como urbanos y minimalistas.

También quedan muy bien con polleras midi y vestidos tejidos. Estas prendas resaltan el estilo clásico del calzado y permiten crear outfits cómodos para el invierno sin resignar sofisticación.

Los looks que mejor funcionan con este calzado

La sastrería relajada es otra de las grandes aliadas de los Mary Jane. Un pantalón amplio de vestir junto con un blazer oversize crea un conjunto moderno que mezcla prendas formales con un calzado de inspiración clásica.

Los sweaters tejidos, los tapados largos y los abrigos estructurados también complementan este tipo de zapatos. La clave está en construir un look equilibrado donde el calzado aporte personalidad sin convertirse en el único protagonista.

Para quienes prefieren un estilo más femenino, los vestidos de punto y las medias opacas forman una combinación que sigue marcando tendencia durante esta temporada.