Los cuadros tartán aportan un aire atemporal y sofisticado a los looks.

Este invierno 2026, las estampas vuelven a ocupar un lugar central en la moda, tanto en las pasarelas como en el street style. Más allá de prendas, colores y texturas nuevas que cada temporada trae, hay pocas cosas que cambien tanto un outfit como una buena estampa.

Los estampados trend de este 2026

Las tres grandes protagonistas de la temporada son el animal print, los cuadros y las flores dark, cada una con su estilo propio pero con un fuerte impacto visual.

Animal print: Este clásico no pierde vigencia y se reinventa para 2026 con versiones más sofisticadas y versátiles. Además del tradicional leopardo, aparecen estampados inspirados en serpiente, cebra y vaca, muchas veces en tonos menos convencionales como borgoña, gris humo, chocolate o verde oliva. Para quienes se animan por primera vez a usar esta tendencia, el consejo es combinar la prenda protagonista con colores neutros para equilibrar el conjunto.

Cuadros: La elegancia británica regresa con fuerza a través del tartán clásico y versiones minimalistas. Este estampado aporta un aire atemporal y sofisticado, presente en blazers, tapados oversize, pantalones sastreros y faldas midi. Para darle un toque moderno, se sugiere mezclar prendas clásicas con elementos más relajados, como zapatillas o denim.

Flores dark: Las flores ya no se limitan a la primavera. En esta temporada, los estampados florales con fondos oscuros –como negro, azul noche, chocolate y borgoña– aportan un romanticismo profundo y elegante. Funcionan especialmente bien combinados con prendas de cuero, lana o gamuza, generando contrastes de textura muy atractivos.

Aunque las estampas son protagonistas, la tendencia actual busca la armonía y el equilibrio en los looks. Más que una cuestión estética, estas se convierten en una herramienta para expresar personalidad: el animal print transmite actitud, los cuadros elegancia y las flores dark un toque romántico y sofisticado.

Lo mejor de todo es que no hace falta renovar el guardarropa completo para sumarse a esta tendencia. A veces basta con una sola prenda estampada para actualizar cualquier outfit y darle un aire completamente nuevo y fresco.

El animal print se reinventa en tonos como borgoña, gris humo y verde oliva.

Moda invierno 2026: el cardigan se impone entre los básicos

Durante años, los sweaters de cuello tortuga y los modelos de cuello redondo dominaron las tendencias invernales. Sin embargo, este 2026 el cárdigan aparece renovado y adaptado a las nuevas propuestas de la moda, consolidándose como una de las prendas más buscadas para enfrentar los días de bajas temperaturas.

Aunque muchas veces quedó relegado frente a otras tendencias, el cárdigan siempre mantuvo un lugar dentro de los básicos indispensables. Su diseño sencillo y funcional permite incorporarlo fácilmente a distintos estilos y ocasiones.

La gran diferencia este año es que las marcas y diseñadores apostaron por reinterpretarlo con nuevas siluetas, tejidos más voluminosos y una paleta de colores que acompaña las tendencias actuales. Así, el cardigan dejó de ser una prenda asociada exclusivamente a looks tradicionales para transformarse en una opción moderna y adaptable a diferentes edades y preferencias.