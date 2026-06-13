Cómo es el estilo "varsity", la moda que combina ropa deportiva y es tendencia este Mundial 2026.

Cada Mundial deja una huella más allá de las canchas. Mientras millones de fanáticos siguen los partidos que se disputan en Estados Unidos, México y Canadá, una tendencia se impone en las calles, las redes sociales y hasta en las pasarelas, el estilo "varsity", una estética que mezcla la tradición deportiva estadounidense con la moda urbana contemporánea.

El término "varsity" proviene de los equipos deportivos universitarios de Estados Unidos y está asociado principalmente a las clásicas chaquetas letterman, esas prendas de lana con mangas de cuero que durante décadas identificaron a los atletas de colegios y universidades. Sin embargo, en 2026 el concepto evolucionó y se convirtió en una tendencia global que combina ropa deportiva, prendas oversize, zapatillas, camisetas de equipos y elementos del streetwear.

La fiebre mundialista aceleró este fenómeno. Diversas marcas de moda y deportes lanzaron colecciones inspiradas en el fútbol que incorporan elementos varsity, desde chaquetas con parches y bordados hasta camisetas intervenidas con diseños urbanos. Incluso colaboraciones entre firmas internacionales y selecciones nacionales apostaron por esta estética para conectar el deporte con la cultura joven.

Las claves del estilo varsity

Una de las claves del éxito del estilo varsity es su versatilidad. Puede combinarse con jeans amplios, pantalones cargo, faldas, vestidos o incluso prendas más formales. La tendencia actual apuesta por siluetas relajadas, cortes oversize y colores neutros o inspirados en los tonos clásicos universitarios.

Una de las claves del éxito del estilo varsity es su versatilidad.

Las celebridades también impulsan su crecimiento. Durante las primeras jornadas del Mundial, figuras del entretenimiento y del deporte fueron vistas utilizando camisetas de fútbol mezcladas con prendas de lujo, una fórmula que consolida el llamado "sport fashion", donde la ropa deportiva deja de ser exclusivamente funcional para convertirse en una declaración de estilo.

Además, el auge de las redes sociales convirtió a las chaquetas varsity y a los looks inspirados en el deporte en protagonistas de plataformas como TikTok e Instagram. Influencers y creadores de contenido muestran combinaciones que mezclan nostalgia, moda universitaria y estética futbolera, generando millones de visualizaciones.