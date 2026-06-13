Un informe reveló cuál es el país más enganchado con el Mundial 2026: en qué puesto está Argentina.

A pocos días del comienzo del Mundial 2026, un informe analizó cuáles son los países donde existe un mayor interés por la Copa del Mundo. El estudio, realizado sobre consumidores conectados de 36 mercados, ubicó a la Argentina entre las naciones más futboleras del planeta y muy cerca del primer puesto. Los datos fueron presentados por IBOPE a partir de su relevamiento TGI Global Quick View 2026. Allí se midió qué porcentaje de adultos conectados afirma seguir el Mundial, permitiendo elaborar un ranking de los países donde el torneo despierta más pasión.

Cuál es el país más enganchado con el Mundial 2026

A pesar de lo que se podría creer, Argentina no es el país que más conectado está con el Mundial 2026, a pesar de ser el actual campeón y dueño de tres Copas del Mundo. Según el informe, los países con mayor proporción de personas interesadas en el Mundial son:

Sudáfrica: 44%.

Brasil: 44%.

Argentina: 42%.

De esta manera, Argentina ocupa el tercer puesto a nivel global. El estudio destaca que tanto Brasil como Argentina cuentan con una importante tradición futbolística, mientras que Sudáfrica mantiene un fuerte vínculo con el torneo desde que fue sede de la Copa del Mundo en 2010. A nivel general, el 24% de los adultos conectados en el mundo asegura seguir el Mundial, por lo que el porcentaje registrado en nuestro país se encuentra muy por encima del promedio global.

Un informe reveló cuál es el país que está más enganchado con el Mundial 2026.

El informe también analizó el interés femenino por la Copa del Mundo y volvió a ubicar a la Argentina entre los primeros puestos. En este segmento, Brasil lidera con un 35% de mujeres que siguen el Mundial, seguido por Argentina con el 34% y Sudáfrica con el 33%. Los tres países superan incluso el promedio global masculino, que se ubica en el 31%. Además, el estudio señala que el Mundial continúa teniendo una audiencia predominantemente masculina a nivel global. Dos de cada tres seguidores son hombres, aunque en algunos países el interés femenino sigue creciendo de manera sostenida.

Otro de los datos destacados del informe es que el interés global por la Copa del Mundo prácticamente no cambió respecto de la edición anterior. Mientras que en 2022 el 25% de los adultos conectados afirmaba seguir el torneo, en 2026 la cifra se ubica en el 24%. Según los especialistas, esto demuestra que el Mundial continúa siendo uno de los eventos deportivos más relevantes del planeta, aunque existen diferencias significativas entre países y grupos demográficos.

Los países donde menos interesa el Mundial

En el extremo opuesto se encuentran los países donde la Copa del Mundo genera un interés considerablemente menor. Las tres naciones con menor porcentaje de aficionados son Taiwán con un 6%, Japón con un 7%, y, a pesar de ser una de las sedes del Mundial 2026, Estados Unidos con un 10%. En este sentido, apenas uno de cada diez adultos conectados afirma seguir el torneo, una cifra muy inferior a la registrada en los países sudamericanos.